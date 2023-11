Tablet Android da 10" con 9GB di RAM a soli 64,99€

Costa pochissimo ma ha una scheda tecnica davvero interessante. Si tratta del DOOGEE U10, un tablet Android con display HD da 10.1″, 9GB GB di RAM, 128GB di archiviazione espandibile e Wi-Fi 6. Quanto costa? Solo 64,99€, spedizione compresa! Per completare l’acquisto a questo prezzo bisogna però applicare il coupon valido per uno sconto immediato di 35€.

Buone performance ad un prezzo irrisorio: il DOOGEE U10 è il tablet Android che dovresti acquistare subito

Il design è di quelli moderni: cornici sottili e simmetriche, assenza del pulsante fisico Home, profilo sottile e così via. Anche il retro è discreto, con a spiccare solo la fotocamera da 8 megapixel. Non è però un iPad Pro o un Samsung Galaxy Tab S, ma il DOOGEE U10, un tablet Android decisamente più economico ma che in quanto a performance può regalare soddisfazioni.

A proposito di prestazioni, questo dispositivo è equipaggiato con il processore RK 3562, ben supportato nelle operazioni da 9GB di RAM e 128GB di archiviazione (espandibile tramite microSD). Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia personalizzata Widevine L1.

La batteria è da 5060mAh e consente di arrivare fino a sera senza alcun problema, anche quando quando il tablet viene usato dai più piccoli della famiglia per giocare o guardare cartoni per ore e ore. Il display è un IPS HD da 10,1″, a cui tiene buona compagnia un sistema audio ad alta risoluzione.

In termini di connettività, infine, c’è tutto il necessario: USB-C, Wi-Fi 6 e Bluetooth.

Ricorda che per completare l’acquisto a soli 64,99€ è assolutamente necessario applicare manualmente il coupon. Così facendo si ottiene uno sconto di 35€ che va ad aggiungersi a quello del 17% già applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.