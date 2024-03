Tablet Android low cost a prezzo REGALO su Amazon

Minima spesa, massima resa. Il tablet Android di OSCAL con display da 10 pollici HD+, processore quad-core, doppia fotocamera posteriore e Wi-Fi 6 costa solo 74,99 euro, spedizione compresa. Per completare l’acquisto al prezzo promozionale bisogna prima applicare manualmente il coupon (10€) e poi inserire il codice 12312312 per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50%.

Il tablet Android di OSCAL è un affare con il doppio sconto Amazon: solo 74,99€

No, il Pad50 di OSCAL non è un tablet di un top di gamma, è bene precisarlo subito. Questo però non significa che il device non sia meritevole d’attenzione, anzi. Volendo sintetizzare, è un low budget che svolge egregiamente il suo dovere.

Il tablet arriva con Android 13, ma essendo del 2024 non ci sono dubbi sul fatto che riceverà diversi update e patch di sicurezza di scaricare nei prossimi mesi. Il motore è un processore quad-core, che spinge al massimo al massimo le performance anche grazie a 6GB di RAM e a 64GB di archiviazione (espandibile fino a 1TB). La batteria, poi, assicura tante ore di utilizzo avendo una capacità di 5.180mAh.

Il look, poi, è assolutamente moderno. Le cornici che abbracciano il display da 10.1 pollici sono sottili e simmetriche, quindi il pannello IPS occupa quasi tutta la parte frontale. Sul retro invece c’è una scocca in alluminio, che in un angolo ospita il modulo circolare della doppia fotocamera con lenti rispettivamente da 8 e 5 megapixel.

Considerata la scheda tecnica, questo è un dispositivo per attività di base come navigazione web, visione di contenuti in streaming, social network e videochiamate.

In termini di connettività, infine, trovi una porta USB-C, l’interfaccia audio per collegare cuffie o altoparlanti esterni cablati, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.