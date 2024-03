Se cerchi un tablet Android a buon prezzo, con un bel design e con buone performance nelle attività quotidiane di base, come streaming, navigazione web e lite gaming, non dovresti assolutamente farti sfuggire questa promo. Su Amazon il Pad50 di OSCAL costa solo 69,99 euro, spedizione compresa.

Per completare l’acquisto a questo prezzo stracciato bisogna prima applicare il codice promozionale 202450WIFI per uno sconto del 50% e poi il coupon per un ulteriore risparmio di 10 euro.

A questo prezzo il tablet Android del 2024 di OSCAL è davvero regalato: risparmia oltre il 50% su Amazon

Pur non essendo un top di gamma, il Pad50 di OSCAL è un tablet che merita attenzione. È un low budget che svolge egregiamente il suo dovere e anche il design ha il suo perché.

Il tablet arriva con Android 13 ed essendo del 2024 probabilmente riceverà diversi update e patch di sicurezza di scaricare nei prossimi mesi. Il motore è un processore quad-core, che spinge al massimo al massimo le performance anche grazie a 6GB di RAM e a 64GB di archiviazione (espandibile fino a 1TB). La batteria, poi, assicura tante ore di utilizzo avendo una capacità di 5.180mAh.

Per quel che riguarda il design, le cornici che abbracciano il display da 10.1 pollici HD+ sono simmetriche e abbastanza sottili, quindi il pannello IPS occupa quasi tutta la parte frontale. Sul retro invece c’è una scocca in alluminio, che in un angolo ospita il modulo circolare della doppia fotocamera con lenti rispettivamente da 8 e 5 megapixel.

Considerata la scheda tecnica (c’è anche il Wi-Fi 6), questo è un dispositivo ideale per svolgere attività di base come navigazione web, visione di contenuti in streaming, social network e videochiamate.