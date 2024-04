Questo tablet Android costa POCO ed è bello come un iPad

Il Teclast P40HD è un tablet Android di fascia media con un buon rapporto qualità-prezzo. È certamente un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo affidabile per attività quotidiane come la navigazione web, la fruizione di contenuti multimediali, l’utilizzo di app social e la gestione della posta elettronica. Oggi, grazie al doppio sconto Amazon (che prevede anche il coupon da 25€), costa solo 109,99 euro, spedizione compresa.

Questo tablet Android costa poco, ma ha tanto da offrire: il design è fantastico

Il P40HD ha un design moderno, con un corpo in metallo sottile e leggero. Il display è un IPS da 10,1 pollici con una risoluzione FHD (1920 x 1200 pixel). Offre una buona qualità visiva, con colori discreti e una luminosità sufficiente per un utilizzo in ambienti luminosi. Le cornici che lo circondano sono abbastanza contenute e, soprattutto, sono simmetriche.

Il cuore pulsante del tablet Android di Teclast è il processore octa-core Unisoc T606, accompagnato da 16GB di RAM LPDDR4. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, ma il device se la cava bene anche con i videogiochi.

Il P40HD è dotato di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e di una fotocamera frontale da 5 megapixel. La qualità delle foto è buona, sufficiente per scatti occasionali e videochiamate. Si segnalano poi il doppio altoparlante e il sistema audio Momentum III.

Il tablet è alimentato da una batteria da 6000 mAh che garantisce un’autonomia di circa 8-9 ore con un uso tipico. Questo significa che potrete utilizzarlo per diverse ore senza dovervi preoccupare di rimanere senza carica. Supporta la ricarica rapida da 18W, che permette di ricaricare la batteria in circa 2 ore.

In termini di porte e connessioni, infine, ci sono Wi-Fi, Bluetooth, USB-C e jack da 3,5mm.