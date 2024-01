Tablet Blackview da 10 pollici con Android 13 al 30%, è un'OCCASIONE

Acquistare un tablet Blackview Tab 70 Wi-Fi potrebbe essere la scelta giusta oggi su Amazon visto che è in sconto.

Grazie al coupon del 30%, il prezzo scende a soli 79,99 € per questo prodotto da 10,1″ di ampiezza. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione rapida.

Il tablet perfetto per ogni utilizzo, ecco il Blackview Tab 70 Wi-Fi

Avere un tablet con 10,1″ di ampiezza e con caratteristiche come 8 GB di RAM e 64 GB di memoria interna non è niente male. Spendere poco ovviamente rende il tutto ancor migliore, come nel caso di questo Blackview Tab 70 Wi-Fi. Tornando al display, la risoluzione è in HD+, mentre per quanto riguarda la batteria batteria, si tratta di 6580 mAh.

Sul retro inoltre ecco una doppia fotocamera con sensori da 2+5 MP, mentre sul lato frontale c’è un’ottima selife-cam.

In termini di connettività non manca veramente nulla, siccome c’è il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi, la connessione OTG mediante USB e molto altro ancora. Ricordiamo che a bordo il sistema operativo è una delle punte di diamante, in quanto risulta installato Android 13. Ci sarà dunque ampia compatibilità con tutti i contenuti del Play Store e non solo.

Molti tablet sono passati in sordina semplicemente per non essere stati prodotti da quei brand che tutti amano. Blackview è un’azienda di tutto rispetto che da anni riesce ad ottenere grandi risultati soprattutto su Amazon e oggi vuole dare seguito a tutto questo con il suo Tab 70 Wi-Fi. Effettivamente, pensandoci, cosa manca a questo prodotto? Praticamente nulla, dal momento che tra schermo, specifiche tecniche e garanzia risulta davvero ottimo per tutti.

Il tablet infatti oggi arriva su Amazon con uno sconto del 80% dovuto alla presenza di un coupon da attivare in pagina insieme al codice sconto direttamente sotto alla spunta del coupon. Grazie a questa soluzione, il prezzo finale sarà di 79,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione entro il 20 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.