Tablet con tantissimi accessori in regalo su Amazon a meno di 90 €

Come avete già potuto vedere dall’immagine in evidenza, sono davvero molti i prodotti in regalo con questo tablet. Appartenente ad una marca semi sconosciuta, sta andando a ruba in queste ore il dispositivo da 10″ di ampiezza, quello che garantisce ottime caratteristiche tecniche.

Gli utenti che cercavano un tablet di buona fattura e soprattutto in grado di rispettare determinati canoni, possono essere accontentati con poco.

Questo prodotto con a bordo il penultimo sistema operativo Android, arriva oggi su Amazon con il 40% di sconto. Ciò consentirà agli utenti di spendere solo 89,99 € invece che 149,99 € per portarlo a casa, peraltro con una vasta gamma di accessori in regalo.

Tablet da 10″ di ampiezza ma non solo, ecco le specifiche del prodotto

Dotato di un design molto tipico, questo tablet consente agli agli utenti di fare davvero tutto. Il merito è soprattutto del processore, un octa-core da 2.0 GHz di potenza che a sua volta si appoggia anche a 12 GB di memoria RAM e a 128 GB di memoria.

Il tablet è dotato inoltre di un grande schermo da 10″ in alta definizione, così da offrire ampia visione e molti dettagli. Oltre a questo non mancano le fotocamere, rispettivamente da 5 e 8 MP.

In regalo gli utenti avranno un mouse, una tastiera, una cover al libro, un adattatore e anche il caricabatterie da muro.

Dopo aver visto queste caratteristiche sembrerà strano a tutti di poter acquistare un tablet così interessante a soli 89,99 €. Lo sconto del 40% consente dunque di poter fare un ottimo regalo di Natale ad un ragazzino o a qualcuno che non ha esigenze troppo difficili da rispettare. La spedizione avverrà entro dopodomani e con un anno di garanzia.

