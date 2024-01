Tablet da 10" con Android 13 e RAM da 16 GB in sconto con COUPON

L’attenzione da qualche ora a questa parte è stata dirottata su alcuni prodotti in sconto tra le offerte a tempo di Amazon. Un tablet in particolare è diventato l’oggetto del desiderio di tante persone che non vogliono spendere troppo: si tratta del modello Tab 10 di Blackview.

Con le sue caratteristiche tecniche di ottimo livello e con il suo prezzo molto basso, questo tablet è uno dei più acquistati degli ultimi giorni. Basta infatti attenersi al 5% di sconto e al coupon da 50 € presente in pagina per avere un costo finale di soli 139,99 €.

Il tablet che su Amazon sta spopolando in queste ore, le specifiche

Sono davvero ottime e sorprendenti le specifiche tecniche di questo tablet di Blackview. Il Tab 10 è un prodotto Wi-Fi con un display da 10″ dotato di una risoluzione in HD+. Il processore all’interno è un MediaTek MT8788 mentre la memoria RAM è da 16 GB.

In termini di archiviazione non si andrà certamente a fatica grazie ai 256 GB disponibili, così come non si potrà biasimare il comparto fotografico con la camera posteriore da 13 MP e quella anteriore da 5 MP. Il punto di forza assoluto del tablet è la batteria da 7680 mAh. C’è anche una custodia protettiva inclusa con la penna.

Nonostante ce ne siano di molto più performanti, questo tablet ha attirato molta attenzione tra il pubblico di Amazon. Effettivamente un prezzo così basso per un prodotto molto interessante dal punto di vista hardware, non era certamente contemplato. Ad oggi parliamo di una soluzione molto utile per chi non vuole spendere tanto avendo comunque un dispositivo funzionale al 100%.

Oltre alle tante caratteristiche tecniche di rilievo, questo tablet con Android 13 vanta anche un ottimo prezzo. Sfruttando il coupon da 50 €, gli utenti risparmieranno e pagheranno il prodotto solo 139,99 €. Basta semplicemente non dimenticare di cliccare sulla spunta. Ci sarà un anno di garanzia e ci sarà anche la spedizione rapida a casa vostra al massimo entro due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.