Tablet da 10 pollici SOTTOCOSTO su Amazon a 50 euro (-39%)

Ormai il fenomeno dei tablet costosi sembra essere passato di moda. Gli utenti, soprattutto coloro che vogliono avere un primo approccio a questo tipo di dispositivi, sanno di poter trovare qualcosa a prezzo basso, soprattutto su Amazon. Oggi ad esempio c’è un prodotto che fa capo ad un’azienda semi sconosciuta, in grado di soddisfare con le sue caratteristiche tecniche.

Il tablet in questione è infatti molto ampio per quanto riguarda lo schermo e dotato di un buon hardware, oltre che di un ottimo sconto. Comprare device di questo genere ad un prezzo che scende sotto i 60 € risulta quasi completamente impossibile.

Il prezzo del tablet in vendita su Amazon oggi scende del 39% e tocca i 54,99 € con un anno di garanzia e con spedizione rapida. Inoltre, nel caso in cui non dovesse soddisfare le vostre aspettative, potrete restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

Il tablet che tutti possono avere per pochi euro, le specifiche

Questo dispositivo, che ha uno schermo da 10,1″ in alta definizione, comprende al suo interno anche un processore quad-core. La memoria RAM e da 2 GB, mentre quella interna è da 32 GB espandibili. La multimedialità è ben implementata con n una fotocamera frontale da 5 MP e con una posteriore da 8 MP.

La batteria garantisce grandi performance grazie alla capacità di 5000 mAh, in grado dunque di arrivare fino a sera.

Queste specifiche tecniche potranno non essere troppo performanti, ma garantiscono un ottimo funzionamento del dispositivo. Il tablet in questione è prettamente consigliato per chi vuole farne un utilizzo ricreativo o magari per ragazzini alle prime armi. Il prezzo, in sconto del 39%, equivale a soli 54,99 € con spedizione gratuita e una anno di garanzia.

