Tablet in sconto con 16 GB di RAM su Amazon con coupon da 100 €

Un gran numero di dispositivi è arrivato in sconto su Amazon in questi giorni ma a quanto pare i tablet starebbero dominando. Lo dimostra anche un prodotto di Blackview, più precisamente il Tab 70wifi, unico nel suo genere tra quelli con questo prezzo di vendita.

Grazie ad Amazon, gli utenti potranno portare a casa il tablet di Blackview a soli 99,99 €. C’è uno sconto del 60% integrato da un ulteriore coupon da 100 € da spuntare in pagina. Sarà a casa vostra entro domani e con due anni di garanzia.

Tablet in promo, il Blackview Tab 70wifi ha tutto

Il suo ampio schermo da 10,1″ con risoluzione in HD+, consente agli utenti di avere un’ottima esperienza. Non manca la batteria da 6580 mAh per un’ottima autonomia e inoltre c’è anche Android 13.

In termini di hardware vero e proprio, ci sono 16 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna con un processore octa-core.

Un tablet di questo calibro in sconto e con specifiche tecniche del genere non può che essere oggetto del desiderio di molti utenti. Ci sono magari coloro che hanno un budget limitato o semplicemente persone che non vogliono spendere troppo per un prodotto che utilizzerebbero in maniera marginale. Del resto si sa che un tablet è più uno sfizio che altro, tranne nel caso in cui non lo si utilizzi per lavoro o per studio. In entrambi i casi questo prodotto di Blackview può tornare più che utile, soprattutto ad un prezzo così basso.

Oggi il prezzo di vendita garantisce una situazione molto agevole, siccome è di soli 99,99 €. Portare a casa il prodotto con questo costo e soprattutto con un anno di garanzia in poco tempo sarà davvero un gioco da ragazzi.

