Tablet Lenovo Tab M9 con 2 regali in super aconto, costa 99 €

Tra tutti quei tablet che qualcuno rifiuterebbe prima di valutare, ce ne sono alcuni che invece possono tornare utili. Le aziende migliori sono conosciute da tutti, ma ce n’è una che potrebbe di certo piacere per via della sua grande propensione nel costruire computer, ovvero Lenovo.

Il colosso cinese è in grado di pensare a tablet di altissimo livello, peraltro per ogni tipo di tasca. Non produce infatti solo dispositivi di alta gamma, ma anche prodotti entry level che possono essere utili per svariate esigenze. Oggi ad esempio su Amazon compare il Lenovo Tab M9, un prodotto davvero equilibrato che vanta ottime specifiche tecniche e una forma moto ambita.

Grazie allo sconto del 10% sarà possibile portare a casa questo device con soli 99 €. Oltre ai due anni di garanzia, ci sarà anche la spedizione veloce prevista entro giovedì.

Su Amazon il Lenovo Tab M9 costa pochissimo, ecco le specifiche

Le caratteristiche tecniche sono chiare, con un display in alta definizione da ben 9″ a comandare il tutto. Non passa in secondo piano il processore MediaTek Helio G80, coadiuvato da una memoria RAM da 3 GB e da una memoria interna da 32 GB.

Non manca il sistema operativo Android 12 e non mancano nella confezione un alimentatore e una custodia in regalo.

Le caratteristiche tecniche dovrebbero già ampiamente aver reso l’idea di cosa sia capace di fare questo tablet. Lenovo ha pensato ad un dispositivo che può essere utile sia per i ragazzini che per chi ha esigenze lavorative di un certo genere. Il prezzo di certo aiuta nella scelta visto che il prodotto costa solo 99 € alla luce dello sconto del 10% applicato da Amazon. Ci sono due anni di garanzia e anche la possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

