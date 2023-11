Tablet TECLAST con display 2K in super promo al Black Friday Amazon

Come volevasi dimostrare, il Black Friday sta mettendo al cospetto degli utenti tante possibilità di gran livello. Effettivamente i grandi prezzi che sta mostrando Amazon sono assolutamente esclusivi e nessun altra realtà e-commerce potrebbe riuscirci. Oggi è in vendita ad esempio il tablet Teclast T40HD, dispositivo davvero perfetto sotto certi punti di vista.

Il suo prezzo in sconto del 27%, risente positivamente dell’applicazione di un coupon da 12 € ulteriori. In questo modo il prezzo scenderà a 125,95 €. È compresa come sempre la garanzia insieme alla spedizione veloce.

Il tablet Teclast T40HD con 16 GB di RAM, le specifiche

Partendo dallo schermo, l’ampiezza è da 10,4″ con risoluzione in 2K. Passando invece all’hardware, il processore è un Unisoc Octa-Core coadiuvato da ben 16 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il sistema operativo è Android 13 con la fotocamera che invece raggiunge i 13 MP per ottimi scatti e video. Menzione di merito per la batteria da 7200 mAh.

Il tempo ha insegnato agli utenti, soprattutto quelli che bazzicano su Amazon, che non sempre il brand famoso è sinonimo di qualità. In realtà il più delle volte è così, ma anche i brand minori sono capaci di tirare fuori bei conigli dal cilindro.

Nel caso di questo tablet di casa Teclast tutto è dimostrato alla grande, alla luce delle caratteristiche che avete avuto modo di apprendere nel paragrafo precedente. Uno schermo grande, un ottimo hardware e soprattutto un design moderno: non c’è nulla di meglio soprattutto a questo prezzo di vendita.

Oggi Amazon rende disponibile il dispositivo con il 27% di sconto e con un coupon aggiuntivo da 12 €.il prezzo sarà così di 125,95 €, con due anni di garanzia e con la spedizione rapida entro domani. Ricordiamo poi che il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.