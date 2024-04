Il tappetino di ricarica wireless da 15W di Belkin è un’eccellente scelta per chi desidera un modo pratico e veloce per ricaricare il proprio smartphone. Compatibile con la tecnologia Qi, questo accessorio offre una ricarica rapida e sicura per una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, Samsung, Google Pixel e molti altri.

Tra i più richiesti della sua categoria (principalmente per la qualità garantita da un brand come Belkin), oggi lo puoi acquistare a soli 14,99 euro, ovvero il 50% in meno rispetto al prezzo di listino.

Il tappetino di ricarica wireless di Belkin è un must have con lo sconto del 50%: è compatibile anche con iPhone

Il tappetino di ricarica Belkin si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, dalla scrivania al comodino. La superficie in morbido silicone garantisce un’aderenza sicura al dispositivo, prevenendo cadute accidentali.

L’accessorio è compatibile con l’uso della custodia, a patto però che non superi i 3mm di spessore. La potenza è di 15W, con tecnologia Boost Charge. E dunque, non dovrai più rimuovere la cover protettiva per ricaricare lo smartphone. Ti basterà appoggiarlo sul tappetino per avviare la ricarica. Il gadget di Belkin include un piccolo LED che conferma se il dispositivo è allineato correttamente e in ricarica, non puoi quindi sbagliarti.

Questo caricabatteria a induzione, certificato Qi, supporta tutti i dispositivi compatibili con questa tecnologia. Tra questi troviamo anche i più recenti iPhone 15 e 15 Pro, Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8 così via. Con un semplice gesto, darai il via alla ricarica.

Il pad di ricarica Belkin è dotato di diverse funzionalità di sicurezza che proteggono il tuo dispositivo da surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito