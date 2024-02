Tariffe App Store troppo alte: Netflix dice stop ai pagamenti via Apple

Secondo quanto riportato da The Streamable, Netflix sta informando gli utenti di alcune specifiche regioni che non potranno più pagare gli abbonamento attraverso Apple.

Questa decisione così drastica sembra essere collegata direttamente alle condizioni di vendita legate all’App Store, considerate poco convenienti dal colosso dello streaming digitale.

Sul sito ufficiale di Netflix, inoltre, è stato individuato da alcuni utenti Apple un messaggio che farebbe riferimento alla necessità di inserire un metodo di pagamento alternativo: altro segnale chiaro che qualcosa sta cambiando nei rapporti della piattaforma con il colosso di Cupertino.

Quanto è necessario pagare Apple per effettuare pagamenti attraverso il suo ecosistema? L’azienda, a quanto pare, chiede una commissione che varia dal 15% al 30% sulla transazione. Di fatto, si tratta di un costo tutt’altro che concorrenziale, solo in parte bilanciato dall’importante vetrina offerta dall’App Store. Netflix, infatti, si affida abitualmente a circuiti come Visa e MasterCard, con costi nettamente inferiori.

Commissioni elevate, Netflix si “slega” dall’App Store per gli abbonamenti

Fino ad ora Apple non ha consentito pagamenti in-app utilizzando servizi esterni, e i fornitori di servizi che distribuiscono app in questo ecosistema erano costretti a pagare le commissioni. Inoltre, Apple ha vietato in passato eventuali link a siti esterni dalle app e, proprio per questo motivo, Netflix ha già sospeso da tempo le nuove sottoscrizioni da questo canale.

Dopo diverse cause legali, i fornitori di servizi sono riusciti ad ottenere il via libera per poter direzionare gli utenti al di fuori dell’App Store. Detto ciò, le registrazioni attraverso app restano soggette alle commissioni Apple e, in tal senso, Netflix ha voluto dare un definitivo taglio a queste commissioni così elevate.

D’altro canto, forte della sua posizione predominante sul mercato, la piattaforma di streaming può mantenere un numero elevato di iscritti anche senza dover dipendere dall’App Store. Quanto sta avvenendo con Netflix, abbinato ad altri fattori come l’applicazione del DMA sul territorio europeo, potrebbero causare uno scossone non da poco nel contesto dell’ecosistema Apple.