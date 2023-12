Tastiera da gaming Acer Nitro TKL: sconto FOLLE 49%

Tastiera da gaming a basso costo, compatta, con retroilluminazione e di un brand leader del settore? La tastiera TLK Acer Nitro oggi costa solo 28€ grazie al super sconto Amazon del 49%. Il layout è il QWERTY italiano, c’è la retroilluminazione a 3 zone (con 4 livelli di luminosità) anche la funzione di anti-ghosting.

Meno di 30€ per la tastiera da gaming TLK di Acer con retroilluminazione e anti-ghosting

La tastiera Acer Nitro ha un design TKL, che significa che non ha la tastiera numerica. Questo la rende più compatta e facile da trasportare.

La periferica da gaming (e non solo) è dotata di tasti meccanici Cherry MX, che offrono un feedback tattile e un’esperienza di digitazione fluida. È inoltre caratterizzata da una retroilluminazione LED RGB a 3 zone, che può essere personalizzata tramite il software Acer NitroSense.

L’Acer Nitro TLK supporta l’anti-ghosting (fino a 19 tasti). Cosa significa questo? Che è possibile premere più tasti contemporaneamente senza venga che vengano registrati in modo errato. La precisione, del resto, nella maggior parte dei videogiochi è un fattore determinante.

C’è anche la modalità gioco, che disattiva il tasto Windows di sinistra (tra Ctrl e Alt). In questo modo si evita che si prema accidentalmente durante una partita.

In conclusione, la tastiera da gaming di Acer è una più che valida soluzione per i giocatori che cercano una tastiera compatta e performante. La tastiera offre un feedback tattile, una retroilluminazione RGB personalizzabile e una serie di funzionalità utili per i giocatori. E poi c’è il prezzo, oggi davvero imbattibile: solo 28€, spedizione inclusa.

