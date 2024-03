Tastiera e MOUSE HP regalati con le offerte di PRIMAVERA a 17 EURO

Un mouse e una tastiera di HP sono oggi in sconto grazie alle offerte di primavera di Amazon. Grazie al 10% in meno, gli utenti possono portare a casa entrambi i dispositivi della serie 200 Pavilion in un sol colpo.

La riduzione di prezzo, che con questo 10% porta il totale al 40% in meno sul costo originale di 29,99 €, comporta un prezzo finale di 17,99 €. Sono due gli anni di garanzia e c’è anche la spedizione veloce.

Una tastiera e un mouse imbattibili: la scuola HP vince ancora

Basta collegare i cavi USB e il gioco è fatto: mouse e tastiera HP 200 Pavilion rendono l’esperienza d’uso di un computer nettamente migliore. Stabilità, velocità e soprattutto comfort. Sono questi i parametri principali che fanno di questi due prodotti dei veri e propri top nella loro gamma. Sulla tastiera ci sono dei tasti a scelta rapida, multimediali e anche dei tasti a scorrimento.

Chiunque dovesse avere dubbi sull’acquisto di un mouse e di una tastiera cablati, può tranquillamente cancellarli. La stabilità è massima e non ci sono lag di alcun genere, soprattutto per il prezzo che si spende. Comprare prodotti wireless con costi analoghi, porterebbe certamente dei problemi in termini di qualità. HP, quando si tratta appunto di qualità, proprio non ama lesinare su nulla. C’è anche un altro vantaggio: non bisognerà mai cambiare le batterie.

Gli utenti che hanno provato questa tastiera e questo mouse della serie Pavilion, riferiscono inoltre inoltre di una comodità assoluta. È davvero difficile affaticarsi anche durante le sessioni di lavoro più ardue.

Lo sconto di oggi sopraggiunto con le offerte di primavera equivale al 10% in meno sul prezzo già ridotto tempo fa. In questo modo si tocca quindi il minimo storico di 17,99 €, compreso di spedizione veloce e due anni di garanzia.