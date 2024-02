Tastiera e Mouse Logitech WIRELESS ad un prezzo da SOGNO su Amazon

È questo il momento perfetto per acquistare un kit completo di mouse e tastiera, proprio come quello di Logitech oggi in sconto su Amazon. Ad un prezzo veramente straordinario, gli utenti potranno acquistare i due prodotti in un solo colpo, portando a casa qualità in abbondanza.

Dotati di caratteristiche tecniche esclusive tipiche del brand, questi due prodotti sono oggi disponibili con un’offerta a tempo sul sito e-commerce più famoso. Il piccolo sconto del 5% garantisce un prezzo finale di soli 31,59 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due mentre il tempo di attesa consisterà in un massimo di due giorni.

Kit mouse e tastiera Logitech, il meglio a poco prezzo

La qualità è garantita quando si parla di Logitech, marchio famosissimo ed esperto nella realizzazione di accessori per computer. Il kit mouse e tastiera MK295 è probabilmente il più acquistato degli ultimi ultimi sei mesi su Amazon.

La tastiera è completa con tutti i tasti, anche quelli speciali. È dotata peraltro di tecnologia Silenttouch, per cui non produrrà assolutamente un rumore fastidioso durante la digitazione. Il punto di forza rispetto alle altre tastiere è proprio questo: riesce a garantire un silenzio incredibile.

Il mouse è dotato a sua volta di un ergonomia fantastica, tanto da sembrare fatto su misura per ogni mano. È preciso e adatto ad ogni tipo di superficie.

La qualità di Logitech è tutta in questi due fantastici dispositivi che fanno parte di un unico bundle. Effettuando l’ordine, riceverete a casa due prodotti ineccepibili, sia per qualità costruttiva che per prestazioni. Il grande vantaggio è sicuramente quello di avere a disposizione una tastiera e un mouse estremamente silenziosi e precisi, eventualmente anche trasportabili visto il loro peso esiguo.

