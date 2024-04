Tastiera e MOUSE wireless a 20 EURO su Amazon, sono il TOP

Dando uno sguardo ad Amazon in molti potrebbero essersi imbattuti in una straordinaria offerta oggi disponibile: il kit Trust Ymo che comprende un mouse e una tastiera wireless è di nuovo in sconto. Chi cercava una nuova configurazione da attribuire al suo computer desktop, oggi è cascato veramente bene.

Prodotti così interessanti dal punto di vista delle qualità tecniche ma soprattutto del prezzo, sono quasi impossibili da trovare oggi. Lo sconto messo a disposizione con questa offerta a tempo rende ancora una volta giustizia a questa straordinaria azienda, da sempre tra i leader nel settore degli accessori legati al mondo dell’informatica.

Grazie ad un piccolo sconto a tempo del 5% che Amazon include, c’è un prezzo di soli 21,79 € per questo mouse e per questa tastiera, che arrivano in un unico scatolone. Acquistandoli oggi, arrivano in due giorni a casa vostra con due anni di garanzia.

Mouse e tastiera TRUST in sconto oggi, Amazon vi fa un regalo

Estremamente puliti dal punto di vista estetico, questo mouse e questa tastiera wireless garantiscono prestazioni uniche. Trust ha dotato il suo kit di un’ottima ergonomia e infatti sia l’utilizzo del mouse che della tastiera risulta molto confortevole.

Il punto di forza è quindi la comodità di utilizzo, ma anche le prestazioni non sono da meno. Non ci sono ritardi di alcun modo e i 13 tasti funzione presenti sulla tastiera garantiscono una rapidità senza precedenti durante il lavoro. Bisogna collegare solo un ricevitore per farli funzionare istantaneamente, peraltro con una durata di almeno un anno e mezzo della batteria.

Il kit oggi ha un prezzo di 21,79 € grazie allo sconto del 5%. Ci sono due anni di garanzia a disposizione e la spedizione rapida gratis.