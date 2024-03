In ordine cronologico, una delle ultime novità del catalogo di prodotti Logitech G (la gamma dedicata al gaming) è la tastiera G715 con illuminazione RGB LIGHTSYNC e un design TKL con altezza regolabile. Il suo prezzo di listino è superiore a 220 euro ma oggi la puoi aggiungere alla postazione di gioco a prezzo scontato grazie all’offerta Amazon. E la spedizione è compresa.

Bella vedere, super confortevole da usare: la tastiera da gaming Logitech G G715 è in offerta su Amazon

La Logitech G G715 è dotata di un telaio in plastica di alta qualità che la rende robusta e allo stesso tempo leggera. Il profilo sottile e la mancanza del tastierino numerico la rendono ideale per scrivanie compatte o per chi desidera una maggiore portabilità. La tastiera è disponibile con tre diverse tipologie di switch meccanici, quella oggi in offerta arriva con gli switch GX Brown, che offrono un feedback tattile silenzioso.

La periferica da gaming si collega al PC tramite un ricevitore USB wireless Lightspeed o tramite Bluetooth. La tecnologia LIGHTSPEED proprietaria offre una connessione stabile e a bassa latenza, ideale per il gaming competitivo. La durata della batteria è eccellente, con fino a 25 ore di autonomia con la retroilluminazione RGB disattivata.

Al pari di altre periferiche della gamma Logitech G, la G715 è dotata di una serie di funzionalità avanzate che la rendono ideale sia per il gaming che per la produttività. I tasti macro programmabili consentono di automatizzare azioni complesse, mentre i controlli multimediali dedicati permettono di gestire la riproduzione musicale e video con un tocco.

Il software Logitech G Hub, infine, consente di personalizzare la retroilluminazione RGB, programmare i tasti macro e regolare le impostazioni di performance.