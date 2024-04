Tra le migliori della sua categoria, oggi la tastiera Logitech G512 Carbon con switch GX Brown è al minimo storico su Amazon in occasione della Gaming Week. Con lo sconto immediato del 42%, infatti, la periferica cablata da gaming costa solo 104,99 euro, spedizione compresa.

Robusta e super performante: la tastiera da gaming di Logitech è al minimo storico durante la Gaming Week di Amazon (-42%)

La Logitech G512 CARBON è una tastiera meccanica da gaming che offre un’eccellente combinazione di prestazioni, stile e funzionalità. Dotata di switch GX Brown, illuminazione RGB personalizzabile e un robusto telaio in alluminio, la G512 CARBON è una delle migliori soluzioni per i gamer che puntano sulla qualità.

La tastiera ha un telaio in alluminio spazzolato che conferisce robustezza e un look premium. Il profilo è abbastanza sottile, mentre i piedini in gomma antiscivolo garantiscono stabilità durante le sessioni di gioco intense.

I sopracitati switch GX Brown offrono un feedback tattile soddisfacente e una forza di attuazione moderata, rendendoli ideali per i gamer che preferiscono una digitazione precisa e silenziosa. Il feedback tattile ben definito aiuta a ridurre gli errori di battitura, mentre la rumorosità contenuta permette di giocare senza disturbare le altre persone in casa (o in ufficio).

La tastiera Logitech G512 CARBON supporta l’illuminazione RGB LIGHTSYNC, che consente di personalizzare l’aspetto della tastiera con oltre 16,8 milioni di colori. A tal proposito, il software Logitech G HUB offre un controllo completo sull’illuminazione, consentendo di creare profili personalizzati, sincronizzare l’illuminazione con giochi e applicazioni e attivare effetti di luce reattivi.

Ma c’è anche altro da segnalare. La G512 CARBON integra un tasto funzione dedicato consente di attivare la modalità di gioco, disabilitando il tasto Windows per evitare interruzioni accidentali durante le partite. I tasti multimediali dedicati permettono di controllare la riproduzione audio e video con facilità, mentre il passthrough USB consente di collegare un dispositivo aggiuntivo, come un mouse o un headset, direttamente alla tastiera.