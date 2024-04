La tastiera perfetta non esiste? Qui ci andiamo molto vicino, perché la Logitech Pebble Keys 2 K380s è versatile, precisa, confortevole e compatibile sia con macOS che Windows senza alcun tipo di compromesso. E oggi c’è anche un altro vantaggio, quello del prezzo: con lo sconto Amazon del 49%, la periferica Bluetooth costa solo 29,99 euro, spedizione compresa.

La tastiera wireless di Logitech è perfetta sia per i Mac che i PC Windows: risparmia il 49% su Amazon

La Logitech Pebble Keys 2 K380s è una tastiera Bluetooth multi-dispositivo che si distingue per il suo design elegante, la compattezza e la versatilità. Pensata per chi lavora o studia su più dispositivi, questa periferica offre un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa, oltre a diverse funzioni utili per aumentare la produttività.

La tastiera presenta un design compatto, con tasti a basso profilo e una forma arrotondata che la rende piacevole da usare e facile da trasportare. I tasti sono realizzati con un meccanismo a forbice che garantisce una digitazione silenziosa e fluida. Il profilo ribassato e la corsa ottimizzata dei tasti, poi, riducono l’affaticamento durante lunghe sessioni di scrittura.

La K380s può essere collegata simultaneamente a tre dispositivi tramite Bluetooth, facilitando il passaggio tra laptop, smartphone e tablet. Con un semplice clic sui tasti Easy-Switch è possibile selezionare il dispositivo desiderato. Come già anticipato, è compatibile con un’ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Android.

Non mancano inoltre tasti multimediali dedicati per il controllo di musica, video e volume, e quelli per utilizzare rapidamente le emoji e catturare screenshot. Per quanto riguarda infine l’autonomia, la tastiera Logitech è alimentata da due batterie AAA che garantiscono un’autonomia fino a 36 mesi.