Tastiera Logitech MX Keys con retroilluminazione in super promo (-34%)

Quando si parla di una tastiera di livello, vengono subito in mente i prodotti di Logitech. Se avete un Mac o un iPad a cui dovete collegare un dispositivo di questo genere, ecco la soluzione che fa per voi, ovvero la nuova MX Keys.

Grazie allo sconto del 34% in vigore su Amazon in questi giorni particolari, il prezzo finale sarà di 88,99 €.

Le specifiche della tastiera Logitech MX Keys, specifiche

Bisogna partire da un presupposto in particolare: questa tastiera di Logitech è adatta ai dispositivi di Apple. Tutti i Mac con a bordo del sistema operativo macOS potranno infatti avere grande compatibilità, esattamente come gli iPad. Il design è infatti progettato per legare alla grande con quello dei prodotti di Cupertino, ad oggi tra i più desiderati in assoluto.

Tornando all’utilità della tastiera gli utenti potranno avere a disposizione numerosi aspetti importanti. Innanzitutto i tasti di questa MX Keys sono personalizzabili. Ciò vuol dire che ci sarà anche la presenza dei tasti Fn, in modo da rendere il flusso di lavoro ideale.

La digitazione è perfetta grazie ai tasti con i bordi arrotondati e con la corsa corta. Il tatto è davvero straordinario, con la superficie opaca che rende quindi la digitazione fluida e confortevole. La tastiera è inoltre retroilluminata con illuminazione intelligente. Scrivere di giorno e scrivere di notte, è differente siccome sarà il dispositivo ad adattarsi alle condizioni di luce.

Oggi lo sconto che riguarda questa tastiera MX Keys di Logitech è eccezionale. Gli utenti infatti possono pagarla il 34% in meno risparmiando così circa 50 € sul totale. Il prezzo è di 88,99 €, con garanzia pari a due anni e con la spedizione rapida entro domani a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.