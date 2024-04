Qualità e colore: la Logitech POP Keys è scontata del 50%!

Nuovo minimo storico per la Logitech POP Keys, la tastiera meccanica wireless con emoji personalizzabili e un look “divertente”. Attenzione però a non farsi ingannare dal design colorato e allegro, perché questa periferica – con tutti i tasti per interagire sia con Windows che macOS – ha qualità da vendere. Ecco perché non bisogna farsela sfuggire oggi che, grazie allo sconto Amazon del 50%, costa solo 59,90 euro.

Un’esplosione di colore per la tua scrivania: la Logitech POP Keys è a metà prezzo su Amazon

La tastiera Logitech POP Keys si distingue per il suo design compatto e ultra-portatile, perfetto per scrivanie di dimensioni ridotte. Le linee morbide e i colori pastello (la versione oggi in sconto è la Daydream) la rendono un vero e proprio oggetto di design, capace di dare un tocco di vivacità a qualsiasi postazione di lavoro.

La tastiera è dotata di tasti meccanici Brown, che offrono una digitazione precisa e confortevole. La risposta tattile e il feedback sonoro sono piacevoli e riducono la sensazione di affaticamento durante l’utilizzo prolungato. Non passano inosservati i tasti emoji personalizzabili. È possibile associare a questi tasti le emoji preferite, oppure utilizzare il software Logitech Options+ per creare una combinazione di emoji personalizzata.

Oltre ai tasti emoji, la tastiera POP Keys supporta diverse funzionalità avanzate per aumentare la produttività. I tasti di scelta rapida consentono di accedere facilmente a funzioni come copia, incolla, annulla e ripristina. La tastiera è inoltre dotata di un pulsante per la cattura di schermate e di un tasto per disattivare l’audio del microfono.

La Logitech POP Keys si collega al computer tramite la tecnologia Bluetooth Low Energy, garantendo una connessione stabile e affidabile. È possibile associare la tastiera a tre dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da uno all’altro con un semplice tocco di un pulsante.

Per quanto riguarda la compatibilità, la tastiera funziona alla perfezione con Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Linux. Questo la rende una scelta versatile per utenti che utilizzano diversi sistemi operativi.