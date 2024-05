La Logitech G G413 TKL SE è una tastiera meccanica da gaming compatta e con retroilluminazione dei tasti. Il fatto che però sia da gaming non deve escludere altri utilizzi, perché tanti utenti amano utilizzare periferiche con tasti ad alto profilo per, ad esempio, la scrittura. Ebbene, oggi la G413 TKL SE è al centro di una strepitosa offerta su Amazon: con lo sconto del 53% sul prezzo di listino, costa solo 39,99 euro, spedizione compresa. È il nuovo minimo storico!

La tastiera Logitech con design TKL è per il gaming e non solo: risparmia oggi il 53% acquistandola su Amazon

La G413 TKL SE si fa notare subito per il suo design tenkeyless, ovvero senza il pad numerico. È una soluzione la rende certamente più compatta e leggera rispetto alle tastiere tradizionali e ideale per scrivanie con spazio limitato o per chi preferisce una configurazione più minimalista. La tastiera è inoltre realizzata con una struttura in alluminio spazzolato resistente che garantisce stabilità e durata.

Al cuore della G413 TKL SE ci sono gli switch meccanici tattili Logitech. Questi switch offrono una risposta precisa e un feedback tattile soddisfacente, ideale per i giochi che richiedono velocità e precisione. La periferica dispone inoltre di rollover a 6 tasti con anti-ghosting, che garantisce che ogni pressione del tasto venga registrata correttamente, anche quando si premono più tasti contemporaneamente.

Altro punto a favore è rappresentato dai copritasti in PBT, un materiale plastico resistente e durevole che resiste all’usura, al calore e allo sbiadimento. Insomma, i tasti manterranno il loro aspetto e la loro sensazione nel tempo, anche con un uso intenso. La G413 TKL SE dispone inoltre di una retroilluminazione LED bianca che, tra le altre cose, migliora anche la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.