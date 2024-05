La tastiera Razer da gaming che non affatica mani e polsi (-31%)

La Razer Ornata V3 è una tastiera da gaming che tuttavia si presta molto bene anche ad altri utilizzi. Questo perché la periferica cablata è dotata di tasti a basso profilo di tipo mecha-membrana, una soluzione che riduce l’affaticamento di mani e polsi. Oggi La tastiera è scontata del 31% su Amazon e costa quindi solo 61,99 euro, spedizione compresa.

La tastiera Razer ha tasti a basso profilo e con la retroilluminazione RGB dona un tocco in più alla tua scrivania

Come già anticipato, la Razer Ornata V3 si distingue nel panorama delle tastiere da gaming per il suo design ergonomico. Che tu sia un gamer incallito o un professionista che trascorre molte ore davanti al computer, questa tastiera offre un’esperienza di utilizzo confortevole e produttiva.

La tastiera Razer è progettata per ridurre lo sforzo su polsi e mani, anche durante lunghe sessioni di gioco o lavoro. Il profilo ribassato e i tasti leggermente concavi favoriscono una posizione naturale della mano, mentre il poggiapolsi magnetico soft-touch offre un supporto supplementare. Per quanto la sua silenziosità, grazie agli switch ibridi meccano-membrana, offre una risposta tattile simile a quella delle tastiere meccaniche, ma con un rumore notevolmente ridotto.

La periferica però è anche esteticamente molto accattivante. Con l’illuminazione Razer Chroma RGB potrai personalizzare la tastiera scegliendo tra una gamma di 16,8 milioni di colori e diversi effetti di luce. Potrai creare configurazioni per adattarle al tuo stile o sincronizzarle con altri dispositivi Razer per un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

In quanto a prestazioni, poi, non si scende a compromessi. Gli switch ibridi meccano-membrana offrono una risposta rapida e precisa, perfetta per il gaming competitivo. La tastiera è inoltre resistente all’acqua e alla polvere, il che la rende ideale per un utilizzo quotidiano intenso.