TCL da 50", la smart TV 4K che costa pochissimo su Amazon (-25%)

L’esigenza di comprare una nuova televisione può arrivare per tutti e in questo caso bisogna risparmiare. Sono ancora diversi i prezzi allettanti su Amazon, che è appena uscita da un periodo di sconti straordinario. L’azienda sta mostrando diverse smart TV in promo, come ad esempio quella di TCL da 50″ di ampiezza che vanta ottime caratteristiche.

Oltre ad essere molto performante viste le tecnologie implicate al suo interno, questa televisione mostra anche un grande design. Da non dimenticare che poi c’è l’interazione con i celebri assistenti vocali di Google ed Amazon. La smart TV di TCL è non per caso una delle più acquistate in assoluto visto il suo prezzo di vendita.

Grazie al 25% di sconto attivo oggi, il prodotto arriva con un prezzo di 299,90 €, 100 € in meno rispetto al solito. Oltre a questo ci sono due anni di garanzia e la spedizione entro una settimana. Ricordiamo che il prodotto è restituibile fino al 31 gennaio 2024.

La smart TV per ogni evenienza, ecco la TCL da 50″ in 4K

La prima caratteristica da notare è il design: questa televisione praticamente non ha bordi se non uno piccolissimo in basso. TCL ha provveduto realizzare questa smart TV seguendo tutti gli ultimi canoni di tecnologia e modernità. La diagonale è da 50″ e la risoluzione arriva al 4K, con tecnologia HDR10 disponibile.

Le immagini saranno davvero spettacolari e l’audio non sarà da meno grazie all’integrazione del Dolby Audio. Il sistema operativo è Google TV e ci sono gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

TCL ha fatto bingo: questa smart TV è amatissima dagli utenti, soprattutto con questo prezzo. Grazie al 25% di sconto oggi costa 299,90 €.

