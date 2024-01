TCL da 55", la super smart TV 4K che migliaia di utenti acquistano

Oggi su Amazon compare un’offerta straordinaria nel mondo delle televisioni. La smart TV di TCL, quella da 55″ con tecnologia QLED, torna in sconto con il 27% in meno.

Il prezzo finale scende quindi ad un totale di 399 € per un prodotto al momento non disponibile ma che può essere acquistato ugualmente. Sarà a casa vostra non appena Amazon rifocillerà lo Store.

La smart TV di TCL che costa il 27% in meno, le specifiche

La ricerca di una nuova televisione porta spesso gli utenti ad avere alcuni canoni come fondamentali. Effettivamente questa TCL 55C641 non sbaglia nulla e mette a disposizione del suo pubblico quello che desidera. Dotata di un ampio schermo da 55″ e una risoluzione in 4K Ultra HD, la smart TV presenta la tecnologia QLED.

È proprio questa che mette a disposizione immagini di altissimo livello che sembrano quasi venire fuori dallo schermo. La televisione consente anche di utilizzare il controllo vocale essendo compatibile pienamente con Alexa e Google Assistant. Per quanto riguarda il resto, sono disponibili le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos.

Nessuno avrebbe mai pensato fino a qualche anno fa che il marchio TCL potesse salire in cattedra in maniera così prepotente. Alla fine è stato proprio così: le sue smart TV sono tra le più vendute, proprio come questa QLED da 55″.

Grazie ad uno sconto del 27% che porta il prezzo a scendere di 150 €, il costo finale sarà equivalente a 399 €. Ovviamente saranno inclusi due anni di garanzia.

C’è una precisazione molto importante da fare: questa televisione attualmente non è disponibile su Amazon ma può essere acquistata ugualmente. Verrà spedita a casa degli utenti non appena possibile, ovviamente con i soldi che saranno detratti dalla carta di pagamento solo nel momento in cui sarà di nuovo disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.