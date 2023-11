TCL smart TV 4K da 50 pollici a meno di 300 euro su Amazon

Basta dare uno sguardo ad Amazon per acquistare una nuova televisione, siccome il colosso e-commerce dispone di una varietà impressionante di dispositivi del genere. Nel corso degli anni ci sono alcuni marchi che sono riusciti a risalire la china ottenendo così dei riconoscimenti, uno di questi è sicuramente TCL.

Ad oggi infatti parliamo del secondo brand a livello mondiale per quanto riguarda le TV e a dimostrarlo sono i fatti. I dati raccolti in merito alla quota di mercato che fa capo al periodo tra gennaio e dicembre 2022, confermano che si tratta di una delle aziende più forti. A dimostrarlo ulteriormente è una smart TV in sconto oggi su Amazon, ovvero quella da 50″.

Più precisamente si tratta della 50P639, un dispositivo acquistato da diversi utenti che oggi ha un prezzo che scende lievemente, ovvero del 3% rispetto al solito. Il suo prezzo finale sarà di 299,90 €, con una garanzia di due anni.

La smart TV più amata di novembre è di TCL, le specifiche

In merito alle specifiche, ecco uno schermo da 50″ con risoluzione 4K e con certificazione HDR 10. TCL ha pensato veramente a tutto introducendo il sistema operativo Google TV e anche il supporto per Google Assistant ed Alexa.

Non mancano tutte le tecnologie utili per video e audio, che saranno i punti forti di questa televisione.

In conclusione, potrebbe essere un affare portare a casa questa televisione. Il dispositivo gode di tutte le caratteristiche tecniche come avete potuto vedere, ma anche di un ottimo prezzo. Bastano infatti solo 299,90 €, sfruttando lo sconto del 3% di Amazon, per portare la smart TV di TCL a casa.

Ricordiamo che ci saranno due anni di garanzia e anche la spedizione rapida entro martedì prossimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.