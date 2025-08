Techly amplia la gamma di cavi USB-C: potenza, velocità e versatilità per ogni esigenza

Techly, brand specializzato in prodotti tecnologici e store online affidabile, ha reso disponibile una nuova linea di cavi USB-C ad alte prestazioni, progettati per soddisfare le esigenze di alimentazione e trasferimento dati più avanzate. I nuovi modelli si affiancano alle versioni già esistenti da 60W a 480 Mbps, ampliando l’offerta con cavi capaci di supportare fino a 100W di potenza e 20 Gbps di velocità, in linea con gli standard USB più recenti.

La qualità di cavi di questo tipo è ormai sempre più cruciale sia per la capillarità con cui vengono utilizzati nelle case, sia per la necessaria sicurezza che devono garantire sia nei confronti degli utilizzatori, sia in relazione all’integrità dei device. La differenza sta quindi nei dettagli e la scelta del cavo giusto può garantire risparmi, performance, sicurezza e durata nel tempo.

Cavi USB-C 60W e 100W ad alta velocità: fino a 20 Gbps

I nuovi modelli rappresentano la proposta ideale per chi cerca cavi USB-C 3.2 Gen2 da 60W (3A) con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Realizzati con connettori USB-C maschio in alluminio, sono disponibili in diverse lunghezze (0,5 m, 1 m e 2 m) e garantiscono compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, laptop, tablet e accessori USB-C di ultima generazione.

A questi si affiancano i cavi ICOC MU320C-100W-01/02, ideali per applicazioni professionali ad alta richiesta energetica. Si tratta di cavi USB-C 3.2 Gen2 da 5A/100W, capaci di trasferire dati fino a 20 Gbps, perfetti per collegare dispositivi USB4, Thunderbolt 3 e 4 o per la ricarica rapida di notebook e docking station. Disponibili nei tagli da 1 e 2 metri, offrono una soluzione robusta ed efficiente per ambienti moderni e multitasking.



Ricarica da 60W e sincronizzazione fino a 480 Mbps: i cavi USB-C 2.0

La gamma di Techly comprende anche i modelli ICOC MU2CC-005-AL/010-AL/020-AL, basati sullo standard USB 2.0. Questi cavi offrono una velocità massima di 480 Mbps per la sincronizzazione dati, supportano ricarica fino a 60W (3A) e sono disponibili in tre lunghezze: 0,5 m, 1 m e 2 m. Compatti, resistenti e adatti all’uso quotidiano, sono una scelta ottimale per chi cerca un buon equilibrio tra performance e prezzo.

Non manca poi la variante con connettore angolato a 90°, utile in situazioni dove lo spazio è ridotto o si vuole ridurre la sollecitazione sui connettori: i modelli ICOC MU2CC9-005-AL/010-AL/020-AL offrono le stesse caratteristiche tecniche ma con una configurazione ergonomica per un uso ancora più versatile.



Una proposta completa per ogni scenario

Techly si impegna nel proporre accessori affidabili e aggiornati agli standard più moderni, rispondendo così alle esigenze di utenti privati, professionisti e aziende che lavorano in ambienti sempre più connessi e dinamici. Nei nuovi concept sicurezza e performance si sposano anche ad una gradevolezza estetica che si fa eleganza, rendendo questo tipo di strumenti perfettamente adattabili tanto in ambito privato, quanto in un contesto business.

Tutti i cavi si distinguono, infatti, per il design curato con finiture in alluminio, la robustezza costruttiva e l’elevata compatibilità con dispositivi di tutte le principali marche. Una proposta completa, pensata per chi vuole coniugare efficienza, resistenza e sicurezza nella gestione della propria connettività.

In collaborazione con Techly