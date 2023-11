Telecamera 2K a 360° in sconto, costa la metà su Amazon

Controllare l’ambiente domestico da qualsiasi posto ci si trovi è davvero una gran comodità. Tutti gli utenti che hanno costantemente l’ansia possono rifarsi ad una soluzione del genere, soprattutto perché i prodotti in vendita sono davvero tanti e vari. Oggi su Amazon ad esempio ecco una telecamera che potrebbe fare al caso di chiunque, siccome il prezzo è basso e le caratteristiche tecniche molto interessanti.

Il prodotto, messo in circolazione da un marchio che prende il nome di KAWA, è dotato di ottima risoluzione e di un design ideale per ogni ambiente. Ricordiamo infatti che è una telecamera talmente piccola da non modificare assolutamente l’arredamento.

Oggi Amazon consente a tutti la possibilità di acquistarla siccome offre un coupon del 50%. Tutto ciò comporterà un prezzo finale di soli 19,99 € con due anni di garanzia disponibili e con la consegna prevista entro domani.

La telecamera perfetta per la casa, ha anche Alexa

Questa telecamera di KAWA è piccola e performante allo stesso tempo. In grado di girare a 360° e quindi di non lasciare nessun angolo sguarnito dalla sua protezione, il prodotto offre una qualità in 2K.

È in grado di rilevare il movimento e di inviare una notifica istantanea sullo smartphone del proprietario. Oltre a questo c’è anche la visione notturna e la compatibilità con Alexa.

Oltre ad avvisare gli utenti in ogni momento con le notifiche, questa telecamera gode di un’applicazione che consente di regolare tutti i parametri. Acquistarla potrebbe essere la giusta soluzione soprattutto in vista delle feste natalizie, periodo nel quale si è soliti lasciare casa vuota per diversi giorni.

Grazie al prezzo che scende del 50% con il coupon rilasciato dal colosso e-commerce, questa telecamera costerà oggi solo 19,99 € invece di 39,99 €. Sarà consegnata a casa vostra entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.