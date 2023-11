Telecamera Blink Mini al 43% con accesso Black Friday anticipato

I dispositivi di sicurezza che Amazon mette in vendita tutti i giorni sono tra i più performanti in assoluto. Quelli costruiti proprio dalla stessa azienda peraltro sono diventati famosissimi grazie alle loro capacità. Tra questi c’è anche la telecamera di sorveglianza denominata Blink Mini.

Il prodotto è diventato famosissimo grazie alle sue specifiche tecniche ma soprattutto iconico per la sua forma. È in grado di effettuare riprese in altissima risoluzione, di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente e inoltre costa molto poco.

Amazon garantisce l’acquisto della telecamera Blink Mini per un costo finale di soli 20 €, alla luce del 43% di sconto applicato. Ciò significa portarla a casa quasi alla metà del suo prezzo originale. Questo è un accesso anticipato ad uno sconto Black Friday 2023.

La telecamera Blink Mini costa pochissimo, è full HD

In grado di adattarsi a tutti gli ambienti per via della sua forma squadrata ma allo stesso tempo smussata in prossimità degli angoli, la Blink Mini è straordinaria. Sebbene il suo prezzo sia molto basso, la qualità è altissima, con la possibilità di registrare video in full HD a 1080 pixel.

Oltre a questo riesce a rilevare istantaneamente ogni movimento inviando una notifica sullo smartphone del proprietario di casa. Ogni intrusione sarà così controllabile da qualsiasi posto del mondo in cui vi troverete. È provvista di audio bidirezionale e inoltre si configura molto semplicemente. La compatibilità con Alexa garantisce un’integrazione perfetta con la smart home.

Gli utenti che hanno notato il prezzo molto basso devono sapere che si tratta di un accesso anticipato al Black Friday 2023, per cui è un’esclusiva. La Blink Mini è oggi disponibile a 20 € grazie al 43% di sconto.

