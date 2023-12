Telecamera EZVIZ a 360 gradi con Alexa, sconto del 22% su Amazon

Ormai da qualche anno a questa parte tutti sanno che le telecamere di sorveglianza migliori sono quelle del marchio EZVIZ. L’azienda è stata in grado di lanciare più esemplari per ogni esigenza, ma oggi si discute soprattutto della C8C Lite, telecamera a 360°.

Il suo prezzo su Amazon è stato abbassato del 22% favorendo così l’acquisto per soli 69,99 € in promo.

La EZVIZ C8C è in promo, ecco le caratteristiche

In grado di controllare l’ambiente circostante a 360°, visto che è in grado di girare, questa telecamera è una delle migliori in circolazione. EZVIZ ha fatto un gran lavoro, soprattutto per monitorare gli ambienti esterni. Nessuno potrà infatti superare la sorveglianza di questo prodotto, che è in grado di mettere a disposizione degli utenti tantissime possibilità.

Questa telecamera innanzitutto può rilevare ogni persona grazie all’intelligenza artificiale. L’algoritmo consentirà di identificare il movimento umano e di scoprire così ogni intrusione, inviando peraltro una notifica all’utente direttamente sullo smartphone tramite l’applicazione ufficiale.

Oltre a questo è dotata di visione notturna e di un microfono con cancellazione del rumore che registra in maniera chiara tutto quello che si sente. La protezione con certificazione IP65 permette inoltre di non riportare alcun danno a contatto con pioggia e vento.

Da dimenticare inoltre che questa telecamera funziona con il celebre assistente vocale Alexa.

Telecamere di questo calibro sono davvero ottime per tenere monitorato il proprio ambiente domestico. Se ne possono installare anche in numero superiore, tenendole tutte monitorate tramite tramite l’applicazione ufficiale. Questa EZVIZ C8C Lite è oggi una delle meno costose ma allo stesso tempo tra le più performanti: costa il 22% in meno per un totale di 69,99 € con due anni di garanzia.

