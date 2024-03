Telecamera full HD a 360° a soli 24 EURO tra le offerte di Primavera

Il modo perfetto di vigilare in casa propria quando si è via, consiste in una semplice telecamera. Quelle di EZVIZ sono le migliori oggi la TY2 è in sconto su Amazon. Un’occasione grandiosa è quindi disponibile per gli utenti che sul finire delle offerte di primavera possono accaparrarsi l’ultima bomba.

Provvista di un’ottima risoluzione, di un’applicazione ufficiale estremamente dettagliata e soprattutto della possibilità di girare a 360°, questa telecamera oggi costa anche meno del solito. Il 12% di sconto garantisce un prezzo unico nel suo genere: chi la vuole, la paga solo 24,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione rapida gratuita in un giorno.

La telecamera di EZVIZ è in sconto, rileva il movimento ed è grandangolare

La risoluzione in full HD rende questa telecamera perfetta dal punto di vista dei dettagli e dei colori. Girando a 360° garantisce la copertura dell’intero ambiente in cui viene posizionata e inoltre c’è il rilevamento del movimento, con la notifica istantanea sullo smartphone dell’utente. L’audio è bidirezionale e anche di notte la visuale è perfetta grazie alla visione notturna.

Punto di forza di questa telecamera è la gran qualità e soprattutto l’applicazione ufficiale. EZVIZ ha pensato al meglio in fase di elaborazione del software, così da integrarlo perfettamente con le volontà dell’utente finale. Direttamente dallo smartphone è possibile manovrarla a proprio piacimento, accendendola, spegnendola, spostandola e guardando tutti i video immagazzinati nel cloud. Chiaramente la compatibilità con Alexa è un “plus” importante.

Grazie al 12% di sconto questa telecamera TY2 è disponibile con un prezzo finale di 24,99 €. Fate presto e non lasciate scadere le offerte di primavera che andranno avanti fino a mezzanotte di oggi. La spedizione è veloce e gratuita.