Telecamera Tenda FHD a 360° con Alexa, supr promo Black Friday

Il meglio in assoluto per quanto riguarda la videosorveglianza in casa è fornito da alcune telecamere che all’apparenza potrebbero sembrare non adatte. In realtà basta spendere poche decine di euro per avere una telecamera di gran livello, esattamente come quella proposta dal celebre marchio Tenda su Amazon durante questo Black Friday 2023.

Come è possibile notare direttamente sul celebre sito e-commerce, questa si presenta come una delle più interessanti dal punto di vista del prezzo. Ciò non va ad inficiare sulle caratteristiche tecniche che sono dotate delle migliori possibilità disponibili. Ricordiamo infatti che la risoluzione è altissima, che c’è il rilevamento del movimento e anche la visione notturna.

La telecamera di Tenda oggi arriva in sconto con il 12% in meno sul solito prezzo. Amazon la fornisce agli utenti per soli 21,99 € con due anni di garanzia inclusi e con la possibilità di effettuare un reso entro il 31 gennaio 2024.

La telecamera di Tenda è perfetta per casa, le specifiche

La forma è estremamente compatta e consente alla telecamera di ruotare su se stessa fino a 360°. Oltre a questo, la risoluzione è in full HD a 1080 p, per cui ogni dettaglio sarà semplicissimo da cogliere. Può rilevare anche la figura umana inviando una notifica al proprietario direttamente sull’applicazione ufficiale per smartphone.

Prodotti di questo genere molto spesso vengono sottovalutati ma non deve essere assolutamente il caso di questa telecamera di Tenda. Il marchio ha dimostrato di saperci fare negli anni e questo dispositivo ne è la prova prova ulteriore. Oggi costa il 12% in meno con un prezzo finale di 21,99 €, il che significa che potrete avere a casa vostra un dispositivo di sorveglianza ottimo ad un prezzo impensabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.