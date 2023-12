Telecamera TP-Link Tapo C100 in Full HD a soli 19 € su Amazon

Sorvegliare l’ambiente domestico è fondamentale ogni giorno, ma soprattutto nel periodo natalizio. Durante le feste infatti le persone tendono ad abbandonare la loro casa per recarsi magari per qualche giorno fuori o semplicemente a casa di amici e parenti. È proprio quello il momento in cui i topi d’appartamento agiscono e per tale motivo una telecamera potrebbe essere quantomai utile.

Oggi sul celebre sito e-commerce Amazon compare un prodotto che, per quello che costa, risulta accessibile veramente per tutti. Si tratta di una telecamera in particolare, ovvero la Tapo C100 di TP-Link, provvista di tutte le migliori tecnologie.

Il dispositivo riesce a garantire, oltre ad un design davvero discreto, ottime funzionalità che consentono la sorveglianza ideale del proprio ambiente domestico. Il prezzo da pagare per averla direttamente a casa entro domani, scende oggi del 21% e si ferma a soli 19,99 € grazie ad un ulteriore coupon da 3 €. Ricordiamo che gli anni di garanzia saranno due per tutti.

La telecamera di TP-Link costa pochissimo, ecco cosa sa fare

Dotata di visione notturna e di un suono di allarme, questa telecamera garantisce un’immagine cristallina. Registra infatti gli eventi in full HD a 1080 pixel, così da non perdersi alcun dettaglio.

Oltre a questo può rilevare ogni movimento con il suo sensore, inviando una notifica sullo smartphone del proprietario di casa mediante l’app.

In conclusione, è proprio questo il dispositivo perfetto per stare al sicuro. Non ci sarà ladro che entrerà senza essere scoperto grazie al rilevamento del movimento illustrato poche righe più indietro. La Tapo C100 di TP-Link è oggi una delle meno costose con il suo prezzo finale di soli 19,99 €. Potrà arrivare a casa vostra entro domani e con due anni di garanzia.

