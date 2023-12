Telecamera YI Pro Home 2K con coupon del 30% oggi a soli 16 €

Di telecamere interessanti ce ne sono davvero tante su Amazon, ma quando arrivano quelle di YI la scena cambia totalmente. Gli utenti interessati si moltiplicano quando gli sconti riguardano i prodotti del celebre marchio, che oggi vede la sua telecamera YI Pro 2K Home in sconto.

Questo prodotto, dotato di una risoluzione superiore rispetto a quello di base a cui tutti sono abituati, garantisce una sorveglianza ineccepibile. Oggi grazie al 21% e al codice sconto che basterà applicare con tasto dedicato direttamente sotto al prezzo su Amazon, il costo finale sarà di soli 16 €. Arriverà a casa vostra già domani con la spedizione veloce.

La telecamera di YI è in sconto, ecco le sue specifiche

Immaginato di avere la celebre YI Home ma con risoluzione in 2K: ecco la YI Pro 2K Home, prodotto che non tutti conoscevano ma che oggi arriva in sconto. Le immagini saranno chiare come non mai, anche di notte. C’è il rilevamento del movimento intelligente che può tracciare un uomo, un veicolo, animali e quant’altro. Basterà un qualsiasi rilevamento per far arrivare una notifica al proprietario.

Sono molti gli utenti che spesso si ritrovano a notare su Amazon la versione precedente di questa telecamera, ma oggi ecco quella in 2K. La YI Pro 2K Home è in sconto e probabilmente rappresenterà oggi la migliore soluzione tenendo conto del rapporto tra qualità e prezzo. Oltre al 21% di sconto che potete trovare nella pagina ufficiale di acquisto, c’è anche un codice sconto del 30% che va applicato cliccando sul tasto dedicato poco più in basso del prezzo.

In questo modo il costo finale scenderà a soli 16 €, un gran risparmio se si pensa che il prezzo originale è di 29,99 €. Oltre a questo ci saranno due anni di garanzia e la telecamera sarà a casa vostra entro il 30 dicembre al massimo.

