Telecamere YI Home 1080p, due pezzi su Amazon con coupon sconto

Probabilmente i nostri lettori ricorderanno che durante la giornata di ieri è arrivata un’offerta simile, ma che riguardava solo un’unità. Oggi di telecamere in sconto ce ne sono due, entrambe nello stesso pacchetto e con uno sconto che in proporzione risulta ancora più interessante. Le YI Home 1080p sono disponibili su Amazon con tutte le loro qualità e sono più convenienti che mai.

Il prodotto, che nasce da una costola di Xiaomi, è stato nominato più volte dagli utenti come uno dei migliori in rapporto qualità-prezzo. Del resto caratteristiche del genere sono davvero difficili da trovare in telecamere che costano così poco offrendo una qualità costruttiva così spiccata.

Le YI Home 1080p sono oggi disponibili su Amazon con il 38% di sconto di base, ma non finisce qui. È arrivato anche un ulteriore coupon del 10% che contribuisce ad abbassare il prezzo ancora di più, fissandolo a soli 35,99 €. Completando l’acquisto adesso, le telecamere saranno a casa vostra entro martedì 19 dicembre o nel peggiore dei casi prima di Natale.

Le telecamere YI Home sono in sconto, averne due è la soluzione giusta

Il design di queste telecamere è probabilmente quello più ricercato e interessante, in quanto sono estremamente moderne e adattabili a qualsiasi ambiente. Le YI Home hanno una risoluzione in full HD a 1080p e sono in grado di rilevare ogni movimento nell’ambiente interno di casa.

Con una notifica istantanea renderanno conto al proprietario di casa, che potrà vedere dal suo smartphone cosa sta succedendo. Oltre a questo sono dotate di audio bidirezionale e di visione notturna ad infrarossi.

Queste telecamere non hanno di certo bisogno di ulteriori presentazioni. Su Amazon sono le più acquistate in assoluto, soprattutto in questa soluzione doppia. Con uno sconto del 38% e con un coupon aggiuntivo del 10%, arrivano ad un prezzo di soli 35,99 €. È compresa la spedizione veloce e due anni di garanzia.

