Telegram batte WhatsApp su un aspetto: ecco perché gli utenti amano l'app

Tra le applicazioni più attente alla privacy e alla sicurezza degli utenti c’è Telegram, piattaforma di messaggistica leader insieme a WhatsApp. Stando a quanto riportato infatti solo nel 2024 il colosso ha cancellato più di 15 milioni tra canali illegali e chat di questo genere. Secondo quanto riferito da alcuni utenti, Telegram sarebbe molto più sicura di WhatsApp, sebbene spesso venga etichettata come l’applicazione più oscura.

Si tratta di un’operazione di rilievo in quanto è stato trovato al loro interno materiale pedopornografico, propaganda terroristica, incitamento alla violenza e altro.

Telegram al fianco dei suoi utenti: la tutela è fondamentale

Per affrontare un problema di tale portata, Telegram ha introdotto nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Questi sistemi, progettati per individuare automaticamente i contenuti pericolosi, hanno permesso di rimuovere in tempi rapidi le chat coinvolte in attività illecite. Oltre a questo, l’azienda ha stretto partnership con organizzazioni come l’Internet Watch Foundation, che forniscono supporto con database aggiornati contenenti immagini e video legati a reati gravi.

Queste collaborazioni hanno ampliato le capacità della piattaforma, migliorando la precisione e l’efficacia delle azioni di moderazione.

Una gestione più trasparente

Telegram ha inoltre deciso di incrementare la trasparenza, creando una pagina ufficiale dove vengono pubblicati periodicamente i dati relativi alle attività di moderazione. Proprio in questo modo gli utenti possono capire l’impegno di Telegram.

Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha rimarcato ancora una volta che la sicurezza degli utenti è un’assoluta priorità per l’azienda. Egli ha dichiarato di aver propiziato grossi investimenti proprio per proteggere gli utenti da abusi e contenuti pericolosi. Nonostante ciò però la lotta contro i contenuti illeciti resta complessa siccome i responsabili trovano sempre nuovi modi per aggirare i controlli.

Telegram dunque continua a portare avanti il suo processo evolutivo. L’obiettivo principale è garantire uno spazio digitale sicuro al 100% e, grazie al suo approccio basato su tecnologia avanzata e trasparenza, la piattaforma sta conducendo un gran lavoro. Da qui in avanti dunque seguiranno procedure di controllo sempre più rigide.