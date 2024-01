Abbiamo scovato e selezionato per te una promo imperdibile! Finalmente è arrivato il momento di trasformare il tuo salotto. Come? Con il televisore Hisense da 43 pollici che adesso su Amazon è tuo ad un prezzo scontato.

L’attuale costo di mercato per questa smart tv è di 399 euro ma tu adesso lo paghi solamente 329 euro. In più grazie al servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione puoi pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Televisore Hisense da 43 pollici: uno spettacolo nel tuo salotto!

Schermo da 43 pollici QLED Ultra HD 4K con risoluzione 3840×2160 .

Design Slim con meno cornici e più immagini.

Smart VIDAA U6 con controlli vocali , Alexa Built-In, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a molteplici contenuti tra cui Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, Rai Play.

Sintonizzatore Digitale Terrestre T2; HDMI 2.0 (Game Mode Plus: ALLM, VRR, Low Input Lag).

Audio 14W Dolby Atmos.

Prendilo ora su Amazon a soli 329 euro che puoi pagare in comode rate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.