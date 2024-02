Tenete i vostri numeri di telefono segreti con l'app di messaggistica Signal

Signal nasce come client per la messaggistica istantanea progettato per mantenere le comunicazioni sicure e private. Con l’obiettivo di garantire maggiore privacy agli utenti, i numeri di telefono scompaiono e non sono più visibili agli utenti della piattaforma. Utilizzati come parte del meccanismo di login, i numeri di telefono non saranno più visibili alle persone con cui si chatta, a meno che le numerazioni non risultino salvate nell’elenco dei contatti.

Signal, numeri di telefono nascosti per impostazione predefinita

La grande novità consiste nel fatto che con Signal diventa possibile creare un nome utente unico, utilizzabile al posto del numero di telefono per avviare qualsiasi conversazione. Allo stato attuale è comunque necessario specificare un numero di telefono valido per l’iscrizione alla piattaforma Signal. L’uso del nome utente diventa semplicemente un modo per avviare una chat su Signal senza condividere il numero di telefono.

Un’ulteriore importante innovazione, ha a che fare con la ricerca dei contatti su Signal. Il client di messaggistica si arricchisce infatti di un’impostazione opzionale: a meno che un interlocutore non disponga del nome utente univoco esatto, non sarà in grado di avviare una conversazione o addirittura sapere che l’altro soggetto dispone di un account Signal. E ciò anche se la persona fosse in possesso dell’altrui numero di telefono.

Entro 90 giorni, tutti gli utenti di riceveranno le nuove impostazioni sulla privacy

Ogni versione dell’app Signal “scade” dopo circa 90 giorni. Trascorso questo periodo di tempo, l’aggiornamento dell’applicazione diventa obbligatorio. Per adesso le novità di Signal illustrate nell’introduzione sono considerate ancora funzionalità “beta”. Ad ogni modo, trascorsi circa 90 giorni, le impostazioni sulla privacy relative alla gestione del numero di telefono saranno automaticamente prese in considerazione e rispettate da tutti coloro che utilizzano l’app Signal ufficiale.

Portandosi nelle impostazioni di Signal, Impostazioni, Privacy, Numero di telefono, Chi può vedere il mio numero, è comunque possibile scegliere di rendere il numero di telefono visibile a tutti. Scegliendo, viceversa, la voce Nessuno, le uniche persone che vedranno il numero di telefono dell’utente in Signal sono le persone che lo avessero già precedentemente salvato nei contatti.

Nella medesima sezione delle impostazioni, si può porre su Nessuno l’impostazione Chi può trovarmi tramite il mio numero: così facendo, nessuno può più avviare una sessione di chat conoscendo semplicemente il numero telefonico dell’altra persona. Questo vale anche se il numero fosse salvato nella rubrica dei contatti. Bisogna, in ogni caso, disporre del nome utente corretto.

Il nome utente diventa un elemento centrale in Signal

Con le più recenti versioni di Signal, gli sviluppatori modificano significativamente il paradigma applicato fino ad oggi. Se in precedenza c’era bisogno di conoscere sempre il tuo numero di telefono della persona da raggiungere, adesso si possono usare i nomi utente.

Gli utenti hanno eventualmente la possibilità di generare un codice QR o un collegamento che indirizzi al nome utente, consentendo agli interlocutori di stabilire una connessione in maniera semplice e veloce (si pensi alle informazioni stampate su una brochure, su un invito, su un biglietto da visita…).

Il nome del profilo su Signal rimane invece inalterato. Il nome utente non viene visualizzato nella pagina Dettagli profilo e le persone con cui si scambiano messaggi non potranno vedere o trovare il nome utente senza che si scelga di condividerlo. Signal non fornisce una directory ricercabile, ovvero un archivio pubblico contenente l’elenco dei nomi utente degli iscritti.

Ovviamente, i nomi utente Signal possono essere modificati tutte le volte che si vuole. Ci si può sbarazzare in qualunque momento di un nome utente, allorquando si preferisse non utilizzarne più uno. Un nome utente Signal (a differenza del nome del profilo) deve essere univoco e avere due o più numeri alla fine.

In un altro articolo abbiamo visto come funziona Signal e fatto il punto su quali sono i costi per la gestione di un’app di messaggistica simile.