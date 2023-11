Termoventilatore De'Longhi IN OFFERTA su Amazon!

Il freddo è ufficialmente arrivato e se anche tu fai parte dei freddolosi per evitare di spendere una fortuna in energia faresti bene a dotarti di lui: il termoventilatore De’Longhi che adesso trovi in offerta su Amazon.

Si tratta di un prodotto piccolo, compatto, silenzioso e potente e anche economico visto che ora lo paghi solamente 24,90 euro. Perfetto per riscaldare il bagno prima della doccia o da tenere sotto la scrivania in ufficio.

Termoventilatore De’Longhi: piccolo, compatto, silenzioso, potente e anche economico

Grazie alla ventola silenziosa ed alla forza riscaldante il calore si espanderà in un attimo nell’ambiente in cui lo posizioni per regalarti attimi di piacevole calore e tranquillità.

Questo termoventilatore possiede una potenza 1000-2000 watt, riscaldati grazie ai due livelli regolabili fino a 2000 w senza preoccuparti dei consumi, il prodotto è testato per riscaldare tanto e consumare poco. Facilissimo da usare in quanto dotato di due manopole, una è il termostato regolabile per impostare la temperatura desiderata e l’altra è la velocità di ventilazione. Per ambienti fino a 60 m3.

Grazie alla protezione IP21 contro il gocciolamento verticale dell’acqua può essere utilizzata in condizioni di sicurezza anche in bagno e lavanderia. Inoltre garantisce un’ottima sicurezza poiché dotato di dispositivo termico di sicurezza e protezione antigelo. E poi è comodo e maneggevole grazie alla pratica maniglia, facilita lo spostamento da una stanza all’altra. Ottimo comfort in dimensioni ridotte con i suoi soli 22 cm di larghezza.

