Calore smart con il termoventilatore di Xiaomi SCONTATO del 56%

Lo Xiaomi Smart Tower Heater Lite è un termoventilatore innovativo che combina design elegante, tecnologia avanzata e un’esperienza di riscaldamento personalizzabile. Preparati al meglio per il prossimo inverno approfittando dello sconto del 56% (sul prezzo di listino) attivo in queste ore su Amazon: il device smart del gigante cinese passa da 149,99 euro a 65 euro, spedizione compresa.

Il termoventilatore smart di Xiaomi include quattro modalità e si può controllare anche tramite app

La tecnologia di riscaldamento in ceramica PTC consente al dispositivo di di Xiaomi di raggiungere la temperatura desiderata in soli 3 secondi, generando così un calore immediato e avvolgente. L’ampia oscillazione a 70° distribuisce il calore uniformemente nell’ambiente, riscaldando ogni angolo della stanza.

Con l’app Xiaomi Home (App Store, Play Store), puoi controllare il termoventilatore a distanza, impostare la temperatura desiderata, programmare l’accensione e lo spegnimento e monitorare il consumo energetico. Non mancano ovviamente i pulsanti fisici per gestire l’elettrodomestico senza dover ricorrere a smartphone o tablet.

Lo Xiaomi Smart Tower Heater Lite è progettato per la tua sicurezza e il tuo comfort. Il sistema di protezione anti-ribaltamento spegne automaticamente il dispositivo in caso di caduta, mentre la funzione di blocco bambini impedisce modifiche accidentali alle impostazioni.

Il dispositivo prevede quattro modalità di utilizzo. Scegli tra la modalità Eco per un risparmio energetico, la modalità Standard per un comfort costante, la modalità Potenza per un riscaldamento rapido e la modalità Silenziosa per un sonno tranquillo.

Il design, infine, è elegante e sobrio. Lo Xiaomi Smart Tower Heater Lite si integra perfettamente in qualsiasi arredamento. E poi la sua struttura compatta lo rende facile da spostare e riporre.