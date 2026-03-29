TF Bank lancia la carta di credito digitale e flessibile, senza canone annuo

TF Mastercard Gold non ha commissioni annuali, include un'assicurazione viaggio, la richiedi online e gestisci tutto dall'app.
Eleonora Busi
Pubblicato il 29 mar 2026
TF Bank lancia la carta di credito digitale e flessibile, senza canone annuo

Una carta di credito flessibile, senza costi e con tanti vantaggi (anche per chi viaggia spesso): TF Bank propone TF Mastercard Gold, che fa della trasparenza e semplicità i suoi punti cardine. Una carta di credito così non s’era mai vista: non ha costi di commissione annuale, puoi pagare gli acquisti fino a 55 giorni senza interessi e la gestisci completamente online. Ecco tutti i dettagli.

Richiedi TF Mastercard Gold online

Zero commissioni, gestione semplice

La carta di credito TF Mastercard Gold di TF Bank garantisce costi chiari e senza sorprese. Come anticipato, non c’è nessun canone annuale, non ci sono costi di manutenzione o spese nascoste. Per i tuoi acquisti puoi scegliere tra: pagare l’intero importo, oppure optare per una soluzione a rate. L’importo minimo mensile è pressoché irrisorio: il 3% del saldo utilizzato, o almeno 30 euro.

Hai fino a 55 giorni senza interessi sugli acquisti. Gli interessi si applicano solo sugli acquisti oltre questo periodo, oppure sui prelievi di contante, con TAN del 21,00% e TAEG del 23,10%. Questa carta di credito di TF Bank è, inoltre, pensata per l’uso digitale: a breve, sarà anche possibile collegarla a Google Pay e Apple Pay. Non mancano sistema di sicurezza Mastercard ID Check per gli acquisti online e gestione completa tramite app.

Proprio via app, disponibile sia per Android che iOS, è possibile controllare le spese in tempo reale, consultare l’estratto conto, autenticare pagamenti online e bloccare (o sbloccare) la carta in qualsiasi momento. Tra gli altri vantaggi segnaliamo quelli pensati per i viaggiatori: non ci sono commissioni sui cambi valuta se utilizzi la carta per pagare all’estero, inoltre include un’assicurazione viaggio gratuita valida in tutto il mondo (attiva quando almeno il 50% del viaggio viene pagato con la carta).

Attiva TF Mastercard Gold in meno di 3 minuti

Come richiedere la TF Mastercard Gold online

Puoi richiedere la tua TF Mastercard Gold online in pochi passaggi: invii i tuoi dati, ricevi conferma online immediata, effettui l’identificazione digitale e in meno di cinque minuti hai firmato il contratto. Non è necessario cambiare banca per ottenerla e non esiste un fatturato minimo obbligatorio. Ogni mese viene emesso un estratto conto con le spese sostenute e l’importo minimo da pagare.

Inoltre, la carta non ha durata minima e può essere annullata in qualsiasi momento via email, dopo aver saldato eventuali importi residui. Una carta di credito così flessibile è praticamente introvabile: richiedi TF Mastercard Gold online e scopri tutti i vantaggi.

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