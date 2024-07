The Bear 3 su Disney+ infrange un nuovo record

Il 26 giugno, negli Stati Uniti, ha fatto il suo debutto l’intera terza stagione di The Bear, la serie con protagonista l’attore Jeremy Allen White nei panni dello chef Carmy. Dopo la prima settimana di messa in onda, secondo Variety i nuovi episodi hanno registrato 5,4 milioni di visualizzazioni, conquistando così il nuovo primato sulla piattaforma Hulu (la versione USA di Disney+)per i prodotti con sceneggiatura.

In Italia la terza stagione sarà disponibile su Disney+ dal 14 agosto: per guardarla sarà sufficiente attivare uno dei piani di abbonamento messi a disposizione dalla piattaforma, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

The Bear: i nuovi episodi della terza stagione sono da record

Nonostante alcune critiche mosse all’indirizzo della trama, considerata da diversi addetti ai lavori come troppo debole, il report di Variety sancisce il successo di The Bear 3, in grado di fare meglio anche dell’acclamata seconda stagione (che a sua volta aveva superato gli ascolti del primo capitolo).

Uno degli aspetti più positivi secondo le prime recensioni della critica è la caratterizzazione di ogni personaggio, che in questo nuovo capitolo raggiunge un livello ancora superiore rispetto alle precedenti stagioni. Ciò lo si evince in particolar modo nel sesto e ottavo episodio.

L’unica nota negativa, se così la si può definire, è il mancato sviluppo della relazione tra chef Carmy e Sydney, come peraltro era stato già preannunciato nelle settimane scorse. A questo proposito, i telespettatori possono consolarsi con le ultime notizie di gossip, secondo cui potrebbe esserci in corso un flirt tra i due attori nella vita reale.

Detto questo, ricordiamo che The Bear 3 sarà disponibile in streaming qui in Italia su Disney+ a partire dal 14 agosto: se decidi di attivare oggi il servizio, puoi sfruttare il piano Standard con pubblicità proposto a 5,99 euro al mese.