The White Lotus 3: quando esce e dove vedere tutti gli episodi

Una delle grandi novità del settore delle serie TV di questo mese di febbraio è, senza dubbio, la terza stagione di The White Lotus. L’apprezzata serie HBO sarà disponibile in Italia a partire dal 17 febbraio, con la trasmissione di un episodio a settimana (fino al prossimo 7 aprile). Per guardare la serie è sufficiente avere un abbonamento Sky (gli episodi saranno trasmessi da Sky Atlantic e saranno disponibili anche on demand).

L’offerta giusta su cui puntare per vedere The White Lotus 3 è, senza dubbio, Sky & Netflix, abbonamento che unisce Sky TV e Netflix (con piano base senza pubblicità) con un costo di 14,90 euro al mese e la possibilità di aggiungere ulteriori pacchetti come Sky Cinema con Paramount Plus dal costo di 10 euro in più al mese. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Sky.

The White Lotus 3: il trailer

La serie è scritta è diretta da Mike White e, per la terza stagione, includerà un totale di 8 episodi (che si affiancano ai 6 della prima e ai 7 della seconda). Nel cast troviamo Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong e Aimee Lou Wood.

Ecco il trailer:

The White Lotus 3: come vederla su Sky

Per vedere The White Lotus su Sky basta attivare l’offerta Sky & Netflix che include:

Sky TV con accesso alle serie TV e agli show di Sky

con accesso alle serie TV e agli show di Sky Netflix con piano base senza pubblicità e possibilità di passare al piano Standard o al piano Premium

con piano base senza pubblicità e possibilità di passare al piano Standard o al piano Premium Sky Go

Sky Cinema e Paramount Plus con un costo extra di 10 euro al mese

La promozione prevede un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi ed è attivabile di seguito.