Threads: in futuro possibile aggiungere musica ai post?

Il reverse engineer Alessandro Paluzzi, noto per aver individuato in passato diverse funzioni in fase di sviluppo, ha segnalato come Threads stia testando la possibilità di aggiungere musica ai post. In seguito alla segnalazione, Meta stessa ha confermato le sue intenzioni al sito TechCrunch.

Questa opportunità è già disponibile su altre piattaforme della compagnia, come Facebook e Instagram, il che dimostra come la sua implementazione non dovrebbe risultare troppo complessa.

L’integrazione della musica con i post potrebbe essere apprezzata dagli utenti, in quanto avvicinerebbe Threads a quello che era Myspace, uno dei primi social network in assoluto, creando un’atmosfera più piacevole e vivace. Per altri, invece, questa implementazione potrebbe rappresentare nient’altro che una semplice distrazione per gli utenti.

Musica ai post su Threads? Solo l’ultima di una lunga seria di implementazioni

Come avviene in questi casi, sebbene sia ufficiale che Meta stia testando la funzione, non è detto se e quando questa verrà effettivamente proposta su Threads.

Il social più recente di Meta, a prescindere da questa funzione, sta evolvendo rapidamente nel corso dei mesi passati. Solo qualche giorno fa sono iniziati i test nel contesto delle Community Notes, che dovrebbero sostituire il vecchio sistema di controllo dei contenuti. Circa un mese fa, nella sfida sempre più accesa con Bluesky, la piattaforma ha integrato un nuovo sistema di ricerca interno avanzato.

Oltre alla musica, Threads sta anche esplorando la possibilità di consentire agli utenti di impostare un nome visualizzato e aggiungere un’immagine di copertura ai profili. Queste modifiche mirano a migliorare l’esperienza utente e allineare Threads con le funzionalità offerte da concorrenti come X e il già citato Bluesky