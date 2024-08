Threads, nuovo aggiornamento: i post a scomparsa sono in fase di test

Da ormai un anno le persone hanno cominciato a familiarizzare con Threads, la piattaforma social di Meta che nasce per fare la guerra a Twitter e per integrarsi con le altre piattaforme del colosso già esistenti. Al momento Threads sta sperimentando una nuova funzionalità che consente agli utenti di impostare un timer di scadenza di 24 ore sui post degli utenti. Ciò significa che dopo 24 ore, il post e tutte le sue risposte scompariranno automaticamente, in modo simile a come funzionano le Storie su altre piattaforme.

Questa funzionalità è stata individuata per la prima volta all’inizio di quest’estate e ora è stata confermata da un portavoce di Threads: la forature sarebbe infatti al momento in fase di test tra un gruppo selezionato di utenti. Il concetto di far sparire i post ricorda Fleets di Twitter, che non ha avuto molto successo prima di essere interrotto. Tuttavia, questa nuova aggiunta di Threads potrebbe offrire una soluzione comoda per gli utenti che eliminano frequentemente i propri post.

Threads consentirà l’eliminazione automatica dei posto dopo 24 ore

La notizie arriva dopo pochi mesi da quando il capo di Instagram Adam Mosseri ha rivelato che Threads stava pensando all’archiviazione automatica. Questa funzionalità opzionale consentirebbe agli utenti di impostare una data specifica per nascondere automaticamente i propri post dal feed. Tuttavia, i precedenti feedback degli utenti di Threads andavano in tutt’altra direzione rispetto all’archiviazione automatica ed è per questo che la funzionalità non è stata ancora ampiamente implementata.

Nonostante le reazioni contrastanti ad alcune funzionalità, Threads ha ottenuto una crescita significativa, raggiungendo 200 milioni di utenti all’inizio di agosto. La piattaforma ha recentemente introdotto uno strumento di analisi chiamato Insights, progettato appositamente per aiutare gli utenti, in particolare quelli con tanti follower, a monitorare le prestazioni del proprio account. Inoltre, Meta ha annunciato che è in lavorazione anche la possibilità di programmare i post.