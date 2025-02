Thunderbird 135 rilasciato con il packaging XZ per i binari Linux

Mozilla ha appena presentato Thunderbird 135, la nuova versione del popolare client di posta elettronica desktop, che prosegue l’evoluzione della stabile versione 128 “Nebula”. Questa release è ora disponibile per i test. Tuttavia, è importante chiarire che questa versione non è destinata all’uso quotidiano. Serve piuttosto a dare un’anteprima delle novità che potrebbero essere incluse nella prossima versione stabile. I più curiosi possono provarla subito su Windows 10 o versioni successive, macOS 10.15 o versioni successive e Linux con GTK+ 3.14 o superiore. Inoltre, Thunderbird 135 è la prima ad adottare il packaging XZ per i binari Linux, in modo simile a quanto fatto con Firefox 135.

Il punto forte di questa release è l’upgrade per i componenti aggiuntivi: Thunderbird ha introdotto la possibilità di specificare un cookieStoreId quando si crea uno spazio. Nel frattempo, le rubriche e i calendari CardDAV sono stati modificati per usare lo stesso codice OAuth2 della posta, promettendo un’esperienza utente più unificata e, si spera, più fluida su tutta la linea.

Inoltre, Thunderbird ora ignora le sottochiavi e le firme non supportate quando importa chiavi OpenPGP conformi. Il team di sviluppo ha anche perfezionato il modo in cui la piattaforma gestisce gli allegati. Quando si utilizza “browser.messages.listAttachments()“, ora si riceveranno le intestazioni degli allegati come parte della risposta. Naturalmente, Thunderbird 135 porta anche un svariate correzioni di bug, da un fastidioso problema di race condition nella compattazione delle cartelle, che poteva causare improvvisi rallentamenti, a un link “Informazioni” errato che rimandava alla privacy policy di Firefox invece che a quella di Thunderbird. Inoltre, sono stati risolti anche i problemi di compattazione delle cartelle vuote, o delle cartelle danneggiate da errori di archiviazione locale. Per quanto riguarda POP3 le funzionalità “fetch headers only” e “get selected messages” non saltano o eliminano messaggi per sbaglio.

Thunderbird 135: i miglioramenti per la messaggistica e per il calendario

Thunderbird ha impostato un intero elenco di miglioramenti sul fronte della messaggistica, assicurando che i dettagli come i campi “Da” e “A” per le e-mail delle mailing list vengano visualizzati correttamente e che la barra spaziatrice avanzi senza problemi al messaggio non letto successivo senza alcuna confusione. Il nuovo update include anche diversi miglioramenti per il calendario. Tra questi vi sono l’allineamento più preciso dei giorni stampati (da lunedì a domenica) con le date corrette e la risoluzione dei problemi relativi agli eventi che durano tutto il giorno e che visualizzano orari in cui non dovrebbero. Inoltre, vi è la correzione degli inviti duplicati causa da casi di e-mail non corrispondenti.

Infine, questa versione include miglioramenti visivi e UX aggiornati, nonché alcune correzioni di sicurezza. Ancora una volta, è bene ricordare che questa versione è a scopo di test. Per maggiori informazioni su tutte le modifiche, è possibile consultare l’annuncio ufficiale di Thunderbird 135. I download sono disponibili qui selezionando “Thunderbird Release” dal menu a discesa “Release Channel“.