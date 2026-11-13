Thunderbird 160 corregge oltre 100 bug e un problema che poteva cancellare nuove email IMAP

Thunderbird riceve un aggiornamento che interviene su aspetti importanti dell’affidabilità del client di posta elettronica.

La versione 160 introduce correzioni che riguardano la gestione dei messaggi, il funzionamento degli account e la protezione del programma, con particolare attenzione a un’anomalia capace di compromettere la conservazione delle email. L’intervento interessa anche chi utilizza il calendario o gestisce rubriche condivise, perché il pacchetto comprende modifiche distribuite in diverse aree dell’applicazione.

Il rilascio punta quindi a rendere più prevedibile l’esperienza quotidiana, riducendo comportamenti inattesi che possono incidere sulla continuità del lavoro.

IMAP, corretto il problema della cancellazione delle email

L’aspetto più delicato riguarda il protocollo IMAP. In determinate circostanze, il programma poteva eliminare i messaggi più recenti invece di quelli meno recenti durante le operazioni di conservazione. Un comportamento del genere rischia di trasformare una funzione di manutenzione in una perdita concreta di corrispondenza, soprattutto per chi considera il server remoto il riferimento principale del proprio archivio.

La correzione non esaurisce il lavoro sugli account IMAP. Mozilla ha affrontato anche anomalie che potevano far sparire alcune cartelle dopo il riavvio in presenza di compressione attiva sul server. Sono stati sistemati inoltre problemi relativi alle cartelle principali e ai permessi assegnati agli spazi dei nomi. La gestione delle directory beneficia di ulteriori interventi: lo spostamento simultaneo di più cartelle selezionate non deve più trasferirne soltanto una, mentre le ricerche salvate conservano il riferimento alle cartelle rinominate o spostate.

Sicurezza e compatibilità, le altre novità dell’aggiornamento

La protezione del software rappresenta un altro elemento centrale del rilascio. Mozilla ha chiuso 101 vulnerabilità, suddivise in 60 falle ad alto rischio, 24 di gravità media e 17 considerate a basso rischio.

Tra i problemi individuati figurano errori nella gestione della memoria e condizioni di tipo use-after-free, che in alcuni casi potevano favorire l’aggiramento della sandbox. Alcune vulnerabilità riguardavano anche l’esposizione di file locali o credenziali. Secondo Mozilla, la disattivazione degli script limita però le possibilità di sfruttamento diretto attraverso i messaggi di posta.

Le modifiche interessano anche la rubrica, dove sono state risolte incompatibilità con CardDAV e vCard. Questi difetti potevano compromettere la visualizzazione degli indirizzi o la lettura delle fotografie associate ai contatti da parte di applicazioni esterne. Nel calendario, gli avvisi CalDAV possono essere nuovamente chiusi o riprogrammati.

Per gli account Microsoft, la configurazione non propone più automaticamente Exchange Web Services. Le finestre OAuth segnalano inoltre quando i cookie bloccati possono impedire l’autenticazione. È stata migliorata anche la gestione dei reindirizzamenti degli indirizzi email.

Il programma beneficia infine di correzioni che riguardano gli arresti anomali, il ripristino dei messaggi eliminati e il funzionamento dei filtri. Gli interventi sui sistemi operativi completano il pacchetto, insieme ad alcune modifiche all’interfaccia e al lettore di feed. L’aggiornamento è disponibile attraverso il sito ufficiale di Mozilla, con tanto di relativa documentazione.