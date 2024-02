Tra gli smartwatch di fascia alta con sistema operativo Wear OS c’è anche il Ticwatch Pro 3 Ultra. Si tratta di un indossabile del design versatile e con tutte quelle funzionalità per tenere costantemente sotto controllo notifiche, dati sulla salute e attività fisica. Il costo oggi è di 169,99 euro, spedizione inclusa, ma bisogna applicare manualmente lo sconto di 60€ tramite coupon.

Non perderti nemmeno una notifica e monitora benessere e fitness: il Ticwatch Pro 3 Ultra oggi costa molto meno del previsto

Iniziamo con quella che è una caratteristica praticamente unica. Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,4 pollici ad alta risoluzione per una visione nitida e brillante e di un secondo strato, ovvero un display LCD FSTN a basso consumo che consente di estendere la durata della batteria. Il design è elegante e sportivo, con una cassa in acciaio inossidabile resistente e un cinturino in silicone confortevole.

Una delle caratteristiche principali del Ticwatch Pro 3 Ultra è la sua incredibile durata della batteria. In modalità Smart, può durare fino a 72 ore con una singola carica, mentre in modalità Essential, che utilizza il display LCD a basso consumo, può raggiungere fino a 45 giorni.

Lo smartwatch è dotato di una serie di sensori avanzati per il monitoraggio del fitness e della salute, tra cui il GPS multi-banda (per un tracciamento preciso della posizione), il cardiofrequenzimetro (per monitorare la frequenza cardiaca durante l’allenamento e a riposo), il sensore SpO2 (per misurare il livello di ossigeno nel sangue), il monitoraggio del sonno (per analizzare la qualità del sonno) e, più in generale, funzionalità per il fitness avanzate come il monitoraggio del VO2 max, l’analisi dell’allenamento e il rilevamento automatico dell’allenamento.

Come anticipato, il Ticwatch Pro 3 Ultra utilizza il sistema operativo Wear OS di Google, che offre una vasta gamma di app e funzionalità. È possibile utilizzare l’orologio per ricevere notifiche dallo smartphone, controllare la musica, utilizzare Google Assistant, navigare su Google Maps e molto altro ancora.

Il Ticwatch Pro 3 Ultra è un’eccellente scelta per chi cerca uno smartwatch con una batteria di lunga durata, un design robusto e funzionalità avanzate per il fitness e la salute. Ed è anche resistente ad acqua e polvere (certificazione IP68).

