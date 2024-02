Il Ticwatch Pro 5 è PERFETTO per chi cerca stile e prestazioni

È il momento di indossare uno smartwatch premium, con un design versatile e tutti quei sensori per monitorare la salute e l’attività fisica. Ma il Ticwatch Pro 5 non è solo bello da vedere e da sfoggiare: comunica alla perfezione con lo smartphone Android con cui è abbinato, quindi non ti perderai nemmeno una notifica.

Oggi l’indossabile hi-tech è al centro di un’ottima promo su Amazon. Oltre allo sconto dell’11% già applicato, ne ottieni un secondo da 95€ spuntando manualmente la casella del coupon. Calcolatrice alla mano, il prezzo finale è di soli 224,22 euro, spedizione compresa.

Il Ticwatch Pro 5 porta con sé un equilibrio perfetto tra stile, funzionalità e autonomia

Il Ticwatch 5 Pro si presenta come un contendente di tutto rispetto nel panorama degli smartwatch Wear OS, offrendo un’esperienza completa e bilanciata. Il suo design elegante e raffinato, unito a un’eccellente autonomia e a un ricco set di funzionalità, lo rende ideale per chi cerca un compagno affidabile per la vita quotidiana e per le attività sportive.

L’orologio sfoggia un look moderno e premium, con un corpo in acciaio inossidabile resistente e leggero. Il display OLED da 1.4 pollici è luminoso e offre una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. I cinturini, poi, sono intercambiabili, quindi è un dispositivo che sia adatta a qualsiasi stile e occasione.

Il Ticwatch 5 Pro è alimentato dal processore Snapdragon W5+ Gen 1, che garantisce fluidità e reattività in tutte le operazioni. Il sistema operativo Wear OS offre un’ampia gamma di applicazioni e funzionalità, tra cui Google Assistant, Google Pay, notifiche smart, monitoraggio della salute e del fitness, GPS integrato e molto altro.

In termini di autonomia, la batteria da 628mAh consente di utilizzare il dispositivo per 3-4 giorni con un utilizzo intenso, fino a 20 giorni in modalità risparmio energetico. L’esclusivo sistema di display a due livelli, con un pannello LCD a basso consumo e un display OLED principale, permette di ottimizzare l’utilizzo della batteria in base alle necessità.

L’indossabile è dotato di un set di sensori per il monitoraggio della salute e del fitness, tra cui un sensore di frequenza cardiaca ottico, un sensore di SpO2, un accelerometro, un giroscopio e un barometro. L’orologio è in grado di monitorare vari parametri come la frequenza cardiaca, il sonno, il livello di stress, l’ossigeno nel sangue e le attività sportive. I dati raccolti possono essere visualizzati in modo chiaro e intuitivo nell’app dedicata Mobvoi.